Lina Sastri, chi è l'attrice: "Scappai di casa a 17 anni per fare questo mestiere". E' stata sposata sette anni con Ruben Celiberti

Anche Lina Sastri sarà tra i protagonisti de La confessione di Peter Gomez, il talk in cui diversi personaggi del mondo dello spettacolo si confessano e aprono su temi anche piuttosto scomodi. Lina Sastri ha raccontato la sua vita in diverse occasioni, dalla battaglia con l’Alzheimer della madre Ninetta, fino al matrimonio finito male con Ruben Celiberti, colui che per diverso tempo è stato l’uomo della sua vita.

Lina Sastri è stata infatti sposata con Ruben Celiberti, ballerino argentino, anche se dalla loro relazione non sono nati figli i due hanno conservato un rapporto d’amicizia anche dopo la fine della loro relazione. I due sono stati sposati precisamente dal 1994 al 2001, salvo poi annunciare la rottura della loro storia.

La celebre attrice e due volte vincitrice del David di Donatello, ha raccontato più volte in passato come la crisi del settimo anno abbia giocato un brutto scherzo al loro matrimonio, nel quale l’amore era ormai svanito e questo ha impedito loro di mandare avanti la relazione.

Lina Sastri e la carriera: “Scappai di casa per fare l’attrice”

Una carriera ricca di grandi soddisfazioni e gioie, così la bravissima e amata Lina Sastri è riuscita a coronare il sogno di diventare attrice. Una vita da star e adornata da tanti premi impilati con il passare degli anni, e pensare che tutto era iniziato con una fuga, con Lina Sastri che sembrava disposta a tutto pur di vivere questo suo sogno.

“Io ricordo che quando decisi di fare l’attrice a 17 anni, sono scappata di casa per farlo, lo feci dopo aver visto un piccolo teatro di preti” ha confessato l’attrice scavando nel passato e ricordando il momento in cui con una presa di posizione netta riuscì a strappare le regole e costruirsi una vita fuori dalle mura domestiche.