Claudia Cardinale, il toccante ricordo della compianta attrice nello studio de La Volta Buona di Caterina Balivo.

Non si ferma il cordoglio per Claudia Cardinale, icona del cinema internazionale e diva italiana capace di conquistare con il suo talento lucente, magnetico. Dalla Francia all’Italia, passando per l’intero emisfero; si sprecano i tributi per la sua arte magistrale e anche oggi nel salotto de La Volta Buona in molti hanno voluto partecipare al ricordo della compianta attrice.

In studio, dopo l’intervento in collegamento della scorsa puntata, c’è Luce: nipote di Claudia Cardinale, anche lei attrice. “Fin da piccola ho sentito la passione che scorreva dentro le vene, volevo diventare una ballerina ma poi mi resi conto che forse ci voleva troppa costanza. Inizia così la mia carriera di attrice e mia zia, con la sua energia genuina… Era simpaticissima, metteva entusiasmo in tutto e quando sei a quei livelli di notorietà è tutt’altro che banale”. Poi una simpatica rivelazione: “Era fan di Affari Tuoi!”.

“Claudia Cardinale emanava un fascino incredibile”, il ricordo di Fabio Testi a La Volta Buona

Partecipa al ricordo di Claudia Cardinale anche Lina Sastri, altra massima rappresentante del cinema e del teatro italiano.”Era una donna bellissima, una luce speciale, un sorriso e quel mistero nella voce… Si portava dentro come una ferita, un dolore, che copriva con il suo essere donna”, l’attrice ha poi aggiunto: “Ciò che colpiva era la sua essenza di donna, oltre l’artista, aveva una grande serenità, intelligenza… Nel corso della sua vita ha sempre inseguito l’amore come rappresentato dalla splendida storia con Pasquale Squitieri”.

Anche Fabio Testi tra gli ospiti de La Volta Buona offre il suo contributo nel ricordare la grande Claudia Cardinale. Insieme hanno condiviso il set, gli incontri cinematografici, ma anche l’attore è ancora impressionato dalla sua caratura umana: “Era lucente, emanava un fascino incredibile”.