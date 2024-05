Lina Sastri: dai drammi familiari alla mancata maternità/ “Non avere figli è stato un grande dolore”

Lina Sastri, chi è: “Volevo diventare suora. Mi sono sempre sentita fuori posto”

Arista eclettica, poliedrica, Lina Sastri porta sulle spalle una vita fatta di grandi dolori e di ostacoli. Dal rapporto difficile con suo padre, la morte precoce del fratello, la malattia della madre fino all’amore finito troppo presto fino alla mancata maternità: nel corso delle ultime interviste rilasciate, la cantante e attrice ha toccato alcuni temi molto delicati, ammettendo in un’occasione di essersi sempre sentita fuori posto.

Lina Sastri: “Scelsi di fare l'attrice per essere libera”/ “Sono fuggita di casa a 17 anni”

“Con il tempo, ho imparato a fingere, ma, in realtà, mi sono sempre sentita fuori posto, inadeguata. Il teatro, il palcoscenico, mi hanno dato la libertà, un privilegio che, nella vita, è difficile ottenere”, ha raccontato l’attrice a Bari in occasione del Bif&st, come riportato da La Stampa. “C’è in me la solitudine della donna moderna. – ha poi raccontato – Io a 10 anni ero pudica, vergognosa, molto frenata, mi legavo i capelli, portavo le gonne lunghe, volevo diventare suora, avevo una vocazione religiosa e mia madre ci rideva su, non ne era contenta.”

Lina Sastri, il matrimonio finito dopo sei mesi e la mancata maternità

Parlando invece di amore, Lina Sastri è stata sposata una volta ma per pochissimo. “Sei mesi, con Ruben Celiberti, ballerino e cantante argentino. – ha svelato la cantante e attrice – Non ricordo nemmeno quando ci sposammo. Litigavamo sempre. Una volta andai a Buenos Aires e tornai il giorno dopo”. Il loro matrimonio finì presto e non portò alla nascita di figli. La mancata maternità resta, ancora oggi, un grande dolore per Lina Sastri, che ha infatti ammesso: “Figli non he ho avuti… È stato un grande dolore. Doveva andare così”. “L’amore è una cosa misteriosa. Già se hai vissuto due, tre storie d’amore è importante, e io le ho vissute. Certo avrei voluto una famiglia e dei figli”, ha infine ammesso sull’amore.











