Lina Sastri e Simone Di Pasquale/ “Eliminazione fa parte del gioco di Ballando”

Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono una delle coppie protagoniste di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Per l’attrice napoletana però l’avventura sulla pista di ballo di Ballando si è conclusa visto che con il maestro Simone Di Pasquale sono stati eliminati. Durante la puntata dell’11 ottobre, infatti, la coppia si è ritrovata a dover affrontare lo spareggio finale con la coppia formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Dopo l’esibizione di ballo, le due coppie si sono ritrovate al centro del palco per scoprire il responso del pubblico da casa che ha preferito premiare Vittoria Schisano e Marco De Angelis con il 58% delle preferenze, mentre solo il 42% erano a favore di Sastri e Di Pasquale.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale eliminati da Ballando con le Stelle, ma….

“Non siamo contenti, ma l’eliminazione fa parte del gioco di Ballando con le stelle” – è il commento del maestro Simone Di Pasquale sulla eliminazione di Lina Sastri da Ballando con le Stelle. Non solo, il ballerino professionista ospite di Storie Italiane ha commentato come mai il pubblico non li ha abbia premiati durante lo spareggio finale. “Forse il pubblico non ha gradito la nostra intensità nella performance, probabilmente voleva più spensieratezza” sono state le parole del maestro e ballerino professionista di Ballando. I giochi per non sono ancora del tutto conclusi, visto che la coppia Lina Sastri e Simone Di Pasquale ha ancora una grande possibilità per rientrare ufficialmente nel dance show di Raiuno. Durante la semifinale di sabato 14 novembre 2020, infatti, ci sarà il ripescaggio che coinvolgerà le coppie eliminate. Chissà che questa volta Lina Sastri e Simone Di Pasquale non riescano a conquistarsi uno dei posti disponibili per proseguire la propria avventura a Ballando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA