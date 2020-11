Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Il ritorno dopo le polemiche, il ripescaggio..

Lina Sastri e Simone di Pasquale ci hanno tenuto compagnia a Ballando con le stelle 2020 tra arte e polemiche. Anche una signora della recitazione italiana come la Sastri si è dovuta abbassare e piegare alle regole di un gioco che le sono state un po’ strette ma che ha comunque cercato di seguire anche quando questo l’ha portata ad avere una serie di conflitti con i giudici seduti dietro al bancone. Proprio tre settimane fa i due sono finiti in sfida eliminatoria contro Vittoria Schisano e Marco de Angelis e se questi ultimi hanno convinto il pubblico con un merengue, i primi non sono riusciti a fare lo stesso uscendo con il 48% dei voti ricevuti, quindi ad un passo dalla possibile vittoria. Chi ha seguito il percorso di Lina Sastri sa bene che non è stato facile districarsi con il ballo, cosa a cui lei è davvero molto avvezza e che propone spesso nei suoi spettacoli teatrali, ma sul palco di Ballando con le stelle 2020 è stato tutto diverso per via delle coreografie, dei passi e della voglia di fare bene che la contraddistingue nel suo lavoro. Alcune cose le sono venute bene, altre un pò meno.

Lina Sastri e Simone di Pasquale al ripescaggio di Ballando con le stelle 2020

Spesso Carolyn Smith ha ammesso il talento di Lina Sastri ma facendole notare che c’era davvero molto da lavorare soprattutto sul movimento delle braccia e non solo. Anche per Fabio Canino la coppia non è mai decollata quasi come se Simone di Pasquale avesse un po’ di paura e di riverenza nei suoi confronti e questo non lo facesse esprimere al meglio. Stessa cosa per Selvaggia Lucarelli convinta che la Sastri possa supplire alle sue mancanze tecniche con la sua personalità ma si dovrebbe solo lasciare un po’ più andare. Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle 2020 porteranno le correzioni richieste dai giudici per ottenere un posto in questo ballottaggio?



