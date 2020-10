Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Pronti per i Caraibici dopo le polemiche?

Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle 2020 cambiano registro?

Lina Sastri continua a lavorare duro con al fianco Simone di Pasquale e le polemiche, anche per lei, non mancano mai. Se nelle prime settimane l’attrice sembrava un po’ succube e spaesata, questi ultimi due sabati ha tirato fuori le unghie e i denti tanto che i giudici sono già pronti a controllare i suoi passi in avanti colpendola al momento giusto. Un rapporto di odio e amore tra l’attrice e i giudici che sapevano che sotto la cenere c’era un fuoco ardente e finalmente questo fuoco è venuto fuori, risultato? Un buon sesto posto in classifica sabato scorso che le hanno permesso di evitare il ballottaggio rischiando la sua permanenza a Ballando con le stelle 2020. Ma siamo sicuri che questo basterà quando l’imbuto inizierà a stringersi?

Lina Sastri e Simone di Pasquale pronti per i Caraibici?

Ma cosa è successo sabato scorso? Presentati da Paolo Belli, Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono saliti sul palco e si sono esibiti davanti alla giuria sulle note di Tu vuò fà l’Americano di Renato Carosone. Nonostante gli ottimi voti portati a casa le polemiche non sono mancate a cominciare dalla canzone che, secondo alcuni, era un po’ fuori dal coro della loro esibizione. Ma il colpo da novanta lo sferra ancora Selvaggia Lucarelli che colpendo a distanza Alessandra Mussolini per la questione della popolana e della vaiassa, rilancia: ‘Eri vestita da popolana, ma raffinata’. La coppia ha portato a casa un importante succcesso rimanendo in gioco e preparandosi ora ad affrontare un altro sabato danzante che potrebbe metterli a dura prova alla luce dei balli che hanno fatto e di quelli che devono ancora fare. Come sarà Lina Sastri in versione un po’ caraibica?



© RIPRODUZIONE RISERVATA