Lina Sastri, genitori: la madre Ninetta é morta di Alzheimer, l’abbandono del padre/ Lutto per morte fratello

Oggi é un altro giorno ospita Lina Sastri: l’intervista del volto Rai segnata dalla morte della madre ‘Ninetta’

Si rinnova il consutudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, con la puntata datata 24 ottobre 2022, che vede tra gli ospiti in studio raccontarsi Lina Sastri. L’attrice nata a Napoli nel 1953 si concede alle domande di Serena Bortone, mentre ha in cantiere il ritorno in TV per la fiction in onda su Rai1 “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, dal 20 ottobre in prima serata. Non tutti sanno dell’ospite a Oggi é un altro giorno, che Lina Sastri nasce da una famiglia dalle umili origini e che lei abbia dei dolori familiari con cui ha imparato a convivere. Figlia di un commerciante, ha trascorso la sua infanzia nella zona Vasto – Arenaccia, in via degli Zingari, dove abitava insieme ai suoi genitori. Dopo la scuola media si iscrive al Liceo Garibaldi dove consegue la maturità classica. Dopo essersi diplomata, all’età di 17 anni, lascia la casa dei genitori per fare l’attrice. Della compianta madre Nina, per tutti “Ninetta”, custodisce il ricordo dolcissimo di una casalinga dalla forza di volontà immane.

La donna é venuta a mancare per via dell’Alzheimer, che ha tolto la memoria a Ninetta senza però cancellarne il ricordo. “Porto in giro la voce di Ninetta, mia madre. -dichiara Lina Sastri in un’intervista a Vieni da me-, lei cantava mentre faceva i servizi, come tutte le donne della nostra terra. Mi svegliamo con una madre che mi stava vicino, era una casalinga, lei aveva una voce meravigliosa. Io ho scritto un libro dedicato a lei, “La casa di Ninetta”. È morta di Alzheimer, ma è morta con la grazia. E lei ha lasciato a me e a mio fratello tutto quello che ho di più prezioso. Spero presto di fare un film sulla sua vita”.

Lina Sastri tra l’abbandono del padre e il calvario del fratello Carmine

A segnare nel profondo la vita dell’attrice é anche l’abbandono del padre: “Mio padre non c’era mai, si fece un’altra famiglia in Brasile, ha avuto due figli, i miei fratellastri, da due donne diverse, una bianca e una nera. Mai visti, nemmeno in foto. Papà è morto lì», ha raccontato l’attrice nel 2018, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E in ultimo, non per importanza, la morte del fratello.

L’uomo nel 2022 é deceduto per complicanze relative al Covid 19 in ospedale, nel pieno di una pandemia che non lasciava spazio né all’estremo saluto né ad una funzione religiosa del compianto. Il calvario del fratello Carmine parte dal 2013, con la drammatica corsa notturna in ospedale, nel giorno in cui all’uomo viene diagnosticata un’emorragia cerebrale, che lo lascerà menomato. Poi la lotta contro la diagnosi di un tumore, nel 2017, per arrivare al gennaio 2021 con la morte per Covid in un reparto dove nessuno può entrare, e sono vietati anche i funerali: «Non è umano non poter onorare i propri morti, è una cosa atroce».

