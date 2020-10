Lina Sastri/ “I giudici di Ballando cosa volevano da me? Non sono arrabbiata ma…”

In attesa della puntata di domani di Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si è collegata con Lina Sastri, l’eliminata di sabato scorso. Eleonora Daniele chiede all’artista come si sente dopo che è stata ‘fatta fuori’ e lei replica: “Non sono arrabbiata ma dispiaciuta, ero dispiaciuta quella sera e anche il giorno dopo, arrabbiata no, è uno show che si fonda sull’intrattenimento e anche su altre cose che non sono solo la danza. Sono felice di avere avuto un palcoscenico – ha proseguito – in un momento in cui i teatri sono chiusi, e di aver provato l’emozione con la danza nonostante sia timidissima. Era un luogo per me non consono in quanto io non sono tanto televisiva, ma è stato molto bello e me lo porterò dietro, poi sono grata alla mia città che ha risposto con una generosità e un affetto incredibile. Sono stata testimone della mia città che è Napoli – ha ribadito Lina Sastri – è stato bello, è stato un onore”.

LINA SASTRI: “HO CERCATO DI PORTARE UN PO’ DI TEATRO SUL PALCO…”

Piccola polemica nei confronti della giuria di Ballando con le Stelle: “Volevo dire una cosa – ha proseguito ancora Lina Sastri – mi piacerebbe sapere che cosa volevano di più da me i giudici, considerato che è un gioco… ho imparato cose che nella vita non avevo mai fatto, samba, salsa, charleston, il paso doble, ho immenso piccole pillole di qualcosa di teatro, di musica, ispirato alla musica napoletana, e quindi quel di più mi sembrava un qualcosa da offrire al pubblico tv e alla giuria, quindi quello che volevano da me che cosa era?”. Sul giudice Selvaggia Lucarelli: “La Lucarelli, che trovo una persona molto intelligente, è stata molto carina con me, ma non potevo fare delle performance che non c’entrano nulla con il mio personaggio, ognuno porta il suo, io potevo portare il corpo, l’emozione…”.



