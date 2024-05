Lina Sastri, la malattia della madre e la morte del fratello Carmine/ “Il ricordo è ancora vivo”

Lina Sastri e la morte del fratello Carmine: la dedica sul palco

Lina Sastri porta nel cuore due grandi dolori: la morte del fratello Carmine a cui non ha potuto dire addio e la malattia della madre. L’attrice ha parlato spesso della malattia della madre e della morte del fratello ammettendo di non aver ancora superato il dolore reso ancora più insopportabile dall’impossibilità di poter salutare il fratello con un funerale essendo venuto a mancare durante il periodo del covid. “Prima del coronavirus ha avuto diverse malattie, un aneurisma e poi il cancro quindi non ce l’ha fatta ad affrontare anche il virus“, ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a dicembre 2021.

“Tuttora non ho accettato la sua morte, era un eroe romantico, un pirata che aveva il coraggio di vivere rischiando. Ci siamo sempre voluti bene, quando è stato malato gli sono stato più vicina. Alla fine però è dovuto andare in ospedale e a causa della pandemia non l’ho più visto. Non l’ho potuto confortare nel dolore, fargli il funerale. La mancanza ti arriva più forte, è passato più di un anno ma ancora il ricordo è vivo”, ha aggiunto l’attrice che ha poi fatto al fratello una dedica sul palco leggendo il testo “La mancanza”.

Lina Sastri e la malattia della mamma

Difficile accettare la morte del fratello Carmine per Lina Sastri che ha anche affrontato e dovuto accettare la malattia della mamma. Quest’ultima, infatti, è venuta a mancare dopo una lunga lotta con l’Alzheimer, una malattia che ha coinvolto tutta la famiglia. Ad occuparsi di lei, infatti, sono state l’attrice ed altre due persone e nella stessa intervista rilasciata a Verissimo durante la quale ha parlato del fratello Carmine, ha raccontato le difficoltà affrontate per gestire la malattia della mamma.

“La malattia dura tanto tempo, piano piano diventi un bambino e non sei più capace di mangiare e camminare. Con me eravamo in tre a prenderci cura di lei alla fine, ti occupa la vita e serve un aiuto. Non so se fosse a conoscenza della sua situazione clinica, ma della situazione di impotenza sì. Negli ultimi tempi non riusciva neanche più a parlare, non ricordava più le parole, comunicava cantando“, ha raccontato l’attrice a Silvia Toffanin.

