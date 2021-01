Lina Sastri, morto il fratello Carmine ucciso dal Covid “assassino”/ “Non posso..”

Lina Sastri è reduce dal successo (e dalle polemiche) di Ballando con le stelle ma adesso è tornata sui social per parlare di quello che è successo nella sua vita privata e, soprattutto, del grave lutto che l’ha colpita in queste ore trovandosi costretta a dire addio all’amato fratello Carmine, ucciso dal Covid “assassino”. L’annuncio è arrivato sui social dalla diretta interessata che in queste ore ha preso la parola per annunciare la morte del fratello ma sottolineando anche che lui “non morirà mai perché era un Re, un grande uomo…”. In particolare, Carmine, come rende noto Fanpage.it, è risultato positivo al Coronavirus alla fine di dicembre ma dopo questa sua lunga battaglia, si è purtroppo spento a 73 anni: “Non può morire; è indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico e creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”.

Lina Sastri, morto il fratello Carmine ucciso dal Covid “assassino”

In poco tempo il suo post ha raggiunto diversi like e Lina Sastri è stata travolta dall’amore dei suoi fan ma anche di tutti coloro che avevano avuto modo di conoscere o essere clienti di Carmine. Un uomo che ha girato il mondo in lungo e in largo passando dall’America, dove ha fatto alcune esperienze lavorative, e finendo in Germania, dove è rimasto per diverso tempo aprendo il suo locale nella città di Hannover, salvo poi passare in Inghilterra aprendo altri locali a Londra e, infine, anche a Capri e Napoli dove aprì il Bagatto, considerato il primo locale gay della città.

Ecco il post integrale della sorella Lina Sastri:

Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto.

Ma Carmine non può morire.

É indimenticabile.

