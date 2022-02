Lina Siciliano, chi è?/ Mamma di Luca: “Con il mio compagno Fabio Lilla Piccolella…”

Lina Siciliano, giovane attrice protagonista del film “Una femmina” presentato alla Berlinale 2022 è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 28 febbraio. Calabrese, ha trascorso la sua infanzia in una casa famiglia occupandosi e crescendo anche i suoi fratelli. Nella casa famiglia, Lina ha vissuto dai sei agli otto anni. Successivamente, insieme ai fratelli, è stata affidata ad una famiglia, ma in seguito sono tornati nella casa famiglia dove l’attrice è rimasta fino ai 21 anni come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica ricordando quel periodo.

Piero Natoli, padre di Carlotta Natoli/ Morto per aneurisma, figlia “lo penso e vivo”

“Siamo cinque maschi e tre femmine, ci passiamo tutti un anno di distanza. I servizi sociali ci portarono lì per far partorire mia madre, l’ottavo figlio. Ma lei dopo il parto ha deciso di andarsene, di dividere le strade. L’istinto materno non è per tutti”, ha raccontato l’attrice che ha cresciuto i suoi sette fratello. Un’esperienza unica, ma complicata per una giovane ragazza. “È stato difficile, sono ribelli come me, stare appresso a ognuno è stata una fatica, una battaglia. Quando hai vissuto tante cose brutte come noi, sei sempre sulle difensive. Ma oggi uno si è laureato in ingegneria, un’altra ha un impiego a tempo indeterminato, un’altra ancora che era calciatrice lavora nello sport, uno lavora al Nord. E i piccoli, adottati da famiglie buone, vanno bene a scuola”, ha svelato alla Repubblica.

Neri Marcorè, chi è e significato del nome/ La moglie Selene e i tre figli

Lina Siciliano e la scelta di diventare mamma

Lina Siciliano che oggi ha 26 anni ha trovato nella recitazione la sua strada. Contemporaneamente, tuttavia, è riuscita a costruire una famiglia con il compagno Fabio con cui ha coronato l’amore con la nascita del piccolo Luca quattordici mesi fa. “Luca non è stato cercato, ma quando ho saputo che ero incinta mi è scattato qualcosa che non riesco a spiegare, un miscuglio di emozioni. Ho voluto permettermi una famiglia mia, ho voluto dare a lui tutto quello che non ho mai avuto, chi meglio di me può capirlo?”, ha detto sempre ai microfoni de La Repubblica.

Thomas Trabacchi e Teo marito e figlio Carlotta Natoli/ “Amore a prova di resistenza”

In occasione del parto ha avuto un contatto anche con la madre, ma l’attrice, ai microfoni della Repubblica ha ringraziato la suocera che l’ha aiutata durante il periodo della gravidanza. Una vita intensa quella della giovane attrice che oggi si racconterà nel salotto di Serena Bortone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA