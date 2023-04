Lina Souloukou, chi è nuovo CEO e dg della Roma/ Ex Olympiacos, papà era calciatore

Lina Souloukou è la nuova CEO e direttrice generale della Roma. La donna ha sostituito Pietro Berardi, recentemente indagato per il caso plusvalenze sospette. Non è tuttavia nuova nella carica in questione. Dal 2018 al 2022, infatti, ha ricoperto i medesimi ruoli dell’Olympiacos. Dal 2019 fa anche parte dell’Executive Board dell’ECA, l’organizzazione europea dei club..

Roma, addio al Ceo Pietro Berardi "con effetto immediato"/ Cosa c'è dietro l'autogol dei Friedkin?

Nata in Grecia nel 1983, è immersa nel mondo dello sport praticamente da sempre. Il papà, Sotiris, era infatti un portiere. Da bambina lei ha invece praticato pallavolo, “perché il calcio femminile non era ancora diffuso”, ha ammesso in passato. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Salamanca, in Spagna. È proprio in questo periodo che fu reclutata nel Dipartimento Anti-Doping delle Olimpiadi di Atene 2004. Dopo avere completato gli studi con un Master in Diritto e Management dello Sport presso l’Università di Madrid, è tornata in Grecia per lavorare in Federazione. Per cinque anni è stata alla Corte Arbitrale del Calcio. Nel 2016, infine, la chiamata dal primo club.

DIRETTA/ Roma Udinese (risultato finale 3-0): giallorossi a +5 sull'Inter

Lina Souloukou, chi è nuovo CEO e dg della Roma: l’approdo in Italia

Per Lina Souloukou, nuova CEO e direttrice generale della Roma, si tratta della prima esperienza in Italia. La dirigente, tuttavia, ha sempre seguito i club di Serie A, tanto che all’arrivo di José Mourinho ai giallorossi si era complimentata. Inoltre, ha a casa una maglietta della Juventus indossata da Cristiano Ronaldo, che Andrea Agnelli regalò a uno dei suoi figli. L’avventura nella Capitale la entusiasma molto. “Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso: ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sue sfide”, ha affermato.

Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: El Shaarawy e Belotti titolari

Dan e Ryan Friedkin, da parte loro, non hanno avuto dubbi nello scegliere la quota rosa per l’incarico rimasto vacante: “Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA