Lina Wertmuller, come è morta/ Nessuna patologia grave, acciacchi dovuti all’età

Lina Wertmuller come è morta? All’età di 93 anni il 9 dicembre 2021 si è spenta la famosissima regista che ha diretto film cult come “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” e “Pasqualino Settebellezze”. La sua morte ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e del cinema lasciando un vuoto incolmabile in chi ha avuto l’occasione di conoscerla e lavorarci insieme. In tanti però si sono chiesti qual è stata la causa della morte della regista? Sul web sono circolate diverse indiscrezioni sulla causa della morte: c’è chi ha ipotizzato un tumore o ancora peggio il Covid-19 fino a chi ha pensato che potesse essere colpita da qualche complicazione legata proprio al vaccino Covid-19. Niente di tutto questo, la Wertmuller si è spenta all’età di 93 anni per degli acciacchi dovuti all’età. Del resto non soffriva di particolari patologie pregresse e questo spiegherebbe come mai la regista si è spenta nella sua casa romana senza nemmeno essere stata trasportata in ospedale.

L’unico “problema”, se così vogliamo chiamarlo, di cui soffriva la regista era un disturbo del sonno di cui aveva più volte parlato proprio la diretta interessata.

Chi è Lina Wertmuller, film e Premio Oscar

La morte di Lina Wertmuller è stata un grande dolore per tutti gli appassionati del grande cinema italiano. La regista, infatti, è stata un’apripista nel mondo del cinema riuscendo a raggiungere traguardi importantissimi; come dimenticare la nomination ai Premi Oscar nel 1977 in ben tre categorie: migliore regista, miglior film straniero e migliore sceneggiatura per il film “Pasqualino Settebellezze”. Fu la prima volta che una donna riceveva tale prestigioso riconoscimento. In quell’occasione non vinse alcun Oscar, ma molti anni dopo le è stato assegnato nel 2020 un meritatissimo Premio Oscar alla Carriera.

In tanti hanno cercato di indagare sulle cause delle morte, ma la regista si è spenta nella sua casa per degli acciacchi dovuti all’età. L’unico malessere di cui soffriva era un disturbo del sonno di cui proprio lei aveva parlato così: ” ho sempre dormito bene, ma poco, e non mi è stato di alcun peso. Mi sveglio presto, appena dopo le sei (a volte adesso anche alle 7 e mezza), ed entro subito in azione”.

