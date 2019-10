Linate, clochard trovato morto in aeroporto Milano/ Legato mani e piedi: è giallo

È giallo a Linate, nell’aeroporto di Milano rimasto chiuso negli ultimi mesi per i lavori di ristrutturazione all’intera struttura di Viale Forlanini: all’alba è stato ritrovato un cadavere di un clochard 42enne all’interno della vasta area parcheggi dello scalo milanese. Si chiamava Davide Baruffini, fanno sapere dall’Ansa, era conosciuto da tutto il personale di Linate essendo il “sassofonista”: quel sax suonato ogni tanto dentro le sale d’aspetto dell’aeroporto allietava passeggeri, viaggiatori e lavoratori e non aveva mai dato fastidio a nessuno. È stato trovato purtroppo con mani e piedi legati con del fil di ferro, oltre ad una gamba completamente rotta: secondo quanto raccontato dagli inquirenti, l’uomo senza tetto è stato trovato nel parcheggio multipiano P2 dello scalo ancora chiuso per lavori fino al prossimo 26 ottobre. Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi di indagine, con l’inchiesta subito scattata per conto della Procura e un aurea di mistero sulla stessa causa della morte per ora non riscontrata con esattezza.

CADAVERE A LINATE: GIALLO PRIMA DELLA RIAPERTURA DELL’AEROPORTO

Mani e piedi legate dà a pensare ad un’esecuzione, una sorta di punizione per quel clochard innocuo e fino a ieri senza nemici – apparentemente – all’interno dell’aeroporto di Linate. Il mistero raddoppia dal momento che negli ultimi mesi lo scalo è chiuso per lavori e bisogna capire dunque da quanto tempo il 42enne era abbandonato senza vita all’interno di quel maledetto parcheggio. Indagano gli agenti della Polaria ma è stata anche informata ovviamente la sezione omicidi della squadra mobile: sul posto del ritrovamento stamane è giunto il magistrato di turno Luisa Baima Bollone. Secondo quanto riportato dalle fonti di Milano Today presso la scientifica, Baruffini è stato ritrovano in un vialetto di servizio di quel parcheggio sul lato di Novegro e l’unica ferita evidente riscontrata è quella assai imponente alla gamba, del tutto fratturata.

