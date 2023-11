Lince avvistata al Parco Gran Paradiso/ Video, scoperta tramite fototrappola, non si vedeva dal 1916

Dopo più di un secolo un esemplare di lince è stato avvistato nel parco nazionale del Gran Paradiso. Come da video pubblicato su Youtube, il felino ha fatto la sua ricomparsa in Piemonte dopo l’ultimo avvistamento risalente al 1916, quindi esattamente 107 anni fa. Stando a quanto si legge su numerosi media online, la lince in questione è la eurasiatica detta anche lupo cerviere, ed è un mammifero della famiglia dei felini che negli ultimi anni è stato considerato a rischio estinzione dal nostro territorio. Di conseguenza il suo avvistamento in Piemonte è stato accolto con giubilo dagli addetti ai lavori e dagli animalisti, anche perchè come detto sopra, erano più di 100 anni che non lo si vedeva dalle nostre parti.

A catturare l’esemplare è stata una fototrappola che ha appunto immortalato la lince mentre si aggirava di notte alla ricerca forse di nuove zone in cui sostare. Già negli anni ’80 si erano susseguite diverse segnalazioni di avvistamenti probabili ma nessuna era mai stata confermata con certezza anche perchè non vi erano le tecnologie utilizzate oggi, di conseguenza quella avvistata nelle ultime ore rappresenta l’unica presenza certa del felino in Italia. Il video, che trovate qui sotto, appartiene al Corpo di Sorveglianza del Parco Gran Paradiso e al momento l’ente Parco ha preferito non condividere il luogo preciso dell’avvistamento, in quanto prima bisognerà effettuare tutte le opportune verifiche.

LINCE AVVISTATA AL PARCO GRAN PARADISO: IL COMMENTO DI BRUNO BASSANO

“Da molto tempo inseguiamo questo fantasma, senza mai aver avuto certezza del suo passaggio, si tratta di una specie iconica spesso dimenticata ma che, in base ai dati storici, era l’unico grande carnivoro presente sul massiccio del Gran Paradiso. Questa segnalazione apre la possibilità che si possa, nel tempo, insediare nel Parco almeno una coppia riproduttiva. Sarebbe un prezioso ritorno che riempirebbe un vuoto che dura da oltre un secolo”, le parole di Bruno Bassano direttore dell’ente Parco Nazionale, rilasciate all’agenzia Ansa.

