Lincoln Rhyme, caccia al collezionista di ossa/ Anticipazioni 7 settembre: il finale

LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, lunedì 7 settembre 2020, andranno in onda gli ultimi quattro episodi di Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa, in prima tv assoluta. Saranno il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo, dal titolo “Requiem”, “Peccato originale”, “Guerra aperta” e “La sfida continua”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un ragazzo viene ritrovato impalato alla fabbrica dei corpi, dove è sepolta la madre. Intanto, il Collezionista rapisce Jane per ucciderla prima che scopra il suo segreto. Il fratello di Josh invece accusa il patrigno di aver ucciso il ragazzo, ma Amelia è sicura della sua innocenza. La squadra scopre poi che chi ha trovato Josh, gli ha fornito delle informazioni sulla morte della madre Grace. Lincoln deduce poi dai resti della donna che è stata avvelenata. Dato che la vittima aveva una malattia ereditaria, il criminologo crede che il medico che ha fatto l’autopsia abbia falsificato il referto. Mentre l’uomo viene arrestato, Lincoln e Amelia trovano un’altra pista che porta ad un’amica di Grace. Nel frattempo, il Collezionista torna a New York con la moglie. Il killer invia il primo indizio a Lincoln: uccide il suo mentore e si prepara a fare altre due vittime.

Il criminologo informa l’ex moglie Naia del pericolo. 15 anni prima, Lincoln affronta il primo caso del Collezionista. Nel presente, Lincoln intuisce che la prossima vittima è legata a un’antica taverna. Amelia è costretta a rischiare la sua vita per raccogliere gli indizi. Lo stress per l’operazione di recupero però provoca una grave crisi in Lincoln. Una volta ripreso, il criminologo guida Amelia e Sellitto verso due posizioni diverse in cui potrebbe esserci la terza vittima. Dopo aver annunciato pubblicamente la sua lotta contro il killer, la squadra decide di indagare sul passato di Lincoln per identificare il Collezionista. Lincoln chiede alla task force di indagare su un omicidio: il sospettato è un amico di Naia. Si scopre però che la vittima è una preda di un serial killer, che individua i suoi bersagli grazie all’uso di un server domestico. Kate ed Eric scoprono che il killer è Garrett Harrison, che viene catturato prima che possa uccidere una nuova vittima. Intanto, il Collezionista realizza che la moglie sta iniziando ad avere dei sospetti su di lui e decide di dirle tutta la verità.

LINCOLN RHYME ANTICIPAZIONI DEL 7 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 7, “REQUIEM” – Un attentatore minaccia la città e la squadra deve interrompere la caccia al Collezionista. La scena del crimine però è off limits e la task force non riesce ad individuare un sospettato. Grazie ad Amelia e Lincoln, vengono rintracciate altre bombe. Intanto, il Collezionista lega sua moglie, indeciso su cosa farne di lei.

EPISODIO 8, “PECCATO ORIGINALE” – Teresa Martinez, figlia di un filantropo e futuro membro del Congresso, viene rapita: il riscatto è di 2 milioni did ollari. Grazie al caso, Amelia intuisce una nuova strada per individuare il Collezionista. Il killer infatti ha rapito in passato James Asher, che è riuscito a sfuggirgli. Scopre così il vero nome dell’assassino.

EPISODIO 9, “GUERRA APERTA” – A casa del Collezionista, la squadra trova solo una serie di indizi che danno il via ad un nuovo gioco. Il primo porta alla vecchia palestra di Lincoln: Cutter è costretto a sacrificarsi per permettere il recupero degli indizi. Il secondo ruota attorno a Sellitto, che viene intrappolato su un tetto e poi avvelenato. Intanto, il Collezionista affronta Lincoln e Claire.

EPISODIO 10, “LA SFIDA CONTINUA” – Amelia finge la propria morte, mentre Lincoln dà una possibilità a Claire di affrontare il Collezionista. Intanto, Sellitto scopre che il killer ha una talpa nel Dipartimento. Quando Castillo viene preso di mira, la squadra risale all’ultimo gioco: il magazzino in cui Lincoln è rimasto paralizzato. Il criminologo saràcostretto ad entrare da solo e a vivere un faccia a faccia con il Collezionista.



