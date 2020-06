L’incredibile Hulk/ Su Italia 1 il film con Edward Norton (25 giugno 2020)

L’incredibile Hulk va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 25 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2008 da diverse case cinematografiche tra cui la Marvel Studios mentre la distribuzione sarà gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata affidata a Louis leterrier con soggetto tratto dai famosi fumetti della Marvel comics mentre la sceneggiatura è stata sviluppata Zak Penn. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Peter Menzies Junior, il montaggio è stato realizzato da John Wright, Rick Shaine e Vincent Tabaillon mentre le musiche della colonna sonora sono stata e composte Craig Armstrong. Nel cast sono presenti tra gli altri Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Tim Blake Nelson, Ty Burrell e William Hurt.

L’incredibile Hulk, la trama del film

Ecco la trama de L’incredibile Hulk. Bruce Banner dopo quello che è successo nel precedente capitolo in cui peraltro ha messo a rischio la vita della sua adorata fidanzata Elizabeth ha deciso di lasciare gli Stati Uniti d’America e di rifugiarsi a Rio de Janeiro dove ha iniziato una nuova vita. Bruce è alle prese con l’esperimento del padre e soprattutto con le conseguenze che questo ha avuto nel suo corpo trasformandolo nell’incredibile Hulk ogni qualvolta che perde il controllo dei propri nervi. Per evitare di trasformarsi in Hulk e quindi dare la possibilità all’esercito degli Stati Uniti d’America di intercettarlo ha deciso di seguire dei corsi di yoga presso un maestro è brasiliano il quale gli sta insegnando come gestire la rabbia. Inoltre è dotato di un orologio con cui tiene sotto controllo il battito cardiaco per evitare che possa superare la soglia di pericolo che darebbe luogo alla trasformazione. Nel frattempo sta cercando di trovare una cura che possa permettergli di eliminare la presenza di questo essere verde nel proprio corpo collaborando con uno sconosciuto con il quale si collega tramite una linea segreta e criptata e a scambiarsi informazioni e quindi trovare delle vie d’uscita.

Lui a Rio de Janeiro lavora all’interno di una piccola azienda nella quale si realizzano dei prodotti ed in particolar modo dei succhi di frutta che vengono esportati in tutto il mondo. Purtroppo un giorno per via di un piccolo incidente si taglia il suo sangue e finisce in una lattina di questo succo di frutta. Questo permetterà al governo degli Stati Uniti d’America di trovare una faccia e quindi di reperirlo a Rio de Janeiro. Il resto avviene anche in ragione di uno scontro che l’uomo dovrà avere con alcuni energumeni che stavano dando fastidio di una sua collega di lavoro. Una volta scoperta la sua nuova identità l’incredibile Hulk si ritroverà a dover ritornare gli Stati d’America per cercare di trovare la sua ex fidanzata e soprattutto di scoprire se vi sia o meno una cura per la sua problematica.

Nel frattempo il governo degli Stati Uniti sta portando avanti un progetto segreto per creare un Super soldato che dovrà scendere in campo proprio per contrastare lo stesso Hulk. Ci sarà quindi nel pieno centro di New York uno scontro tra due mostri dallo straordinario potere che dici distruggeranno tra di loro in una guerra davvero senza esclusioni di colpi.

Video, il trailer de L'incredibile Hulk





