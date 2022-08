L’incredibile Hulk/ Su Italia 1 il film con Edward Norton e Liv Tyler

L’incredibile Hulk, film di Italia 1 diretto da Louis Leterrier

L’incredibile Hulk sarà trasmesso oggi, 27 agosto 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film di genere azione-avventura diretto dal regista francese Louis Leterrier. La pellicola è stata ultimata nel 2008 ed è arrivato nelle sale cinema nel mese di giugno 2008.

Gli attori principali sono Edward Norton, Ty Burrell, Liv Tyler, Tim Roth e William Hurt. Tra televisione e cinema sono state passate tantissime trasposizioni del noto fumetto col personaggio verde, ma questa sembra essere la più corretta anche per la presenza di un casta all’altezza delle situazioni. Nonostante questo il film ha ricevuto una critica piuttosto feroce sotto diversi punti di vista.

L’incredibile Hulk, la trama del film

Leggiamo la trama de L’incredibile Hulk. Lo scienziato David Bruce Banner (Edward Norton), in collaborazione con la collega nonché sua fidanzata la dottoressa Betty Ross (Liv Tyler), sta lavorando ad un esperimento che dovrebbe fornire agli esseri umani l’immunità rispetto alle radiazioni “gamma”. A commissionargli questo lavoro tanto delicato è il padre di Betty, il gen. Thaddeus Ross, che vorrebbe ottenere da questo progetto un “super soldato”.

Durante l’esperimento il dottor Banner erroneamente viene colpito da radiazioni gamma e in segito a tale esposizione subisce una incredibile trasformazione, diventa infatti un mostro verde enorme e fuori contollo, Hulk. Banner è sicuro che la sua trasformazione è temporanea in quanto dovuta ad una sua particolare condizione psicologica. Una mattina, diventato nuovamente Hulk, lo scienziato dvasta completamente il suo laboratorio e tutto quanto lo circonda, ammazzando alcune persone e colpendo gravemente sia Betty che Ross.

Addolorato per aver causato tanto dolore alla sua fidanzata e per evitare di cadere nelle mani dei militari, Hulk scappa e si rende irreperibile. Sono passati cinque anni, Banner ora lavora in un laboratorio in Brasile ma continua a cercare una soluzione al suo problema. Un giorno consultando alcuni siti internet trova un collega disposto ad aiutarlo, un certo Mr. Blue che, per mettere a punto un rimedio definitivo, necessita i alcuni dati fondamentali.

Nel frattempo Ross viene a sapere dove si trova Banner, spedisce sul posto una squadra speciale capeggiata da Emil Blonsky (Tim Roth) allo scopo di catturare il fuggitivo. Trasformatosi nel motro verde, Banner annienta i soldati e riesce a scappare. Arrivati a questo punto lo scienziato decide di rientrare nello stato della Virginia per farsi aiutare dalla sua Betty a ritrovare gli elementi utili a creare l’antitodo per curarsi. Intanto Blonsky si fa iniettare una quantità di siero in grado di renderlo più forte e molto più veloce. Il siero però agisce anche sul suo apparato muscolo-scheletrico e a manipolare la sua capacità di giudizio. Il generale Ross è ossessionato dall’idea di voler catturare Banner e quindi dà inizio ad una ricerca lunga e faticosa.

