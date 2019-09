L’incredibile storia di Winter il delfino 2, Italia 1/ Trama e cast del film con Morgan Freeman

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 verrà trasmesso su Italia 1, in prima serata, dalle ore 14.00 oggi 29 settembre 2019. Il film in questione può essere incluso tra le commedie. Nell’Incredibile storia di Winter il delfino 2 gli attori, che compaiono nelle varie scene, sono: Morgan Freeman, Kris Kristofferson, Ashley Judd e Harry Connick Junior. L’anno di uscita del film in esame è il 2014, mentre il regista si chiama Charles Martin Smith. Gli attori principali di questa pellicola avevano già lavorato insieme nel prequel dal titolo L’incredibile storia di Winter il delfino. Uno degli interpreti di questa commedia è appunto Morgan Freeman. Quest’ultimo è comparso in altri film importanti, come Invictus e Million Dollar Baby. La sua partecipazione in quest’ultimo lungometraggio gli ha fatto vincere l’Oscar.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2, la trama del film

La trama di L’incredibile storia di Winter il delfino 2 parla della delfina Winter. Sono quindi trascorsi ben quattro anni da quando l’animale è stato salvato e curato con l’utilizzo di una coda protesica. Winter vive in una grande vasca e gode della compagnia di un’altra delfina, che si chiama Panama. Quest’ultima non è altro che una madre adottiva per Winter. Un giorno, purtroppo, Panama muore. Dopo la dipartita dell’animale, Winter incomincia a mostrarsi scontrosa con i lavoratori dell’ospedale marino, che da sempre si prendono cura di lei. Questi ultimi pensano immediatamente che, per far tornare di buon’umore la delfina, le debbano trovare una nuova amica. Ad un certo punto, allora, in ospedale arriva la delfina Hope. Quest’ultima deve essere ricoverata nell’ospedale marino, in quanto la morte prematura della madre non le ha permesso sfortunatamente di imparare a catturare i pesci in mare aperto. Dopo un periodo di riabilitazione, allora, Hope viene portata nella vasca di Winter. In un primo momento, Hope, nel vedere Winter, si spaventa perché è dotata di una coda protesica. Successivamente, però, le due delfine riescono a fare amicizia. Winter riacquista così di nuovo serenità, e abbandona i suoi atteggiamenti scorbutici e svogliati. Gli addetti dell’ospedale marino riescono quindi ad impedire il trasferimento della delfina in un acquario del Texas. Grazie a questi miglioramenti, la vasca, in cui vivono Hope e Winter, viene finalmente riaperta al pubblico.

