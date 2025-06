L’incredibile storia di Winter il delfino 2 è il sequel del primo fortunato capitolo che narra le vicende della bellissima delfina con la protesi alla coda

L’incredibile storia di Winter il delfino 2, film su Rete 4 diretto da Charles Martin Smith

Venerdì 20 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film d’avventura per famiglie L’incredibile storia di Winter il delfino 2.

Si tratta di un progetto cinematografico del 2014 sequel de L’incredibile storia di Winter il delfino (2011) e che vede alla regia Charles Martin Smith, film maker che ha girato l’intera saga ispirata al personaggio davvero esistito di Winter.

Il protagonista di L’incredibile storia di Winter il delfino 2 è ancora una volta il giovanissimo Nathan Gamble, nuovamente nei panni di Sawyer Nelson.

Al suo fianco ritornano anche in questa occasione Cozi Zuehlsdorff, Harry Connick Jr., Ashley Judd e Morgan Freeman.

Al Bano: “Critiche per mio concerto oggi in Russia? Arrivano da chi non capisce nulla!”/ “Seguo l’istinto”

La trama del film L’incredibile storia di Winter il delfino 2

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 riprende le avventure della dolce delfina Winter a cui, nel capitolo precedente, era stata installata una protesi al posto della coda in seguito ad un terribile incidente.

Sono trascorsi quattro anni da quel momento e la nostra amica continua a vivere con serenità nell’acquario, divertendosi con la sua nuova amica, l’anziana delfina Panama.

Alessandra Amoroso quando partorisce? "Dopo l'estate"/ "Felice di diventare madre"

Purtroppo la situazione prende una piega inaspettata con la morte di quest’ultima, infatti Winter cade in una sorta di depressione, rifiutando di farsi avvicinare dagli addetti della struttura.

Neanche la visita di Nelson riesce a scuoterla da questo torpore, così il dottor Cameron McCarthy decide di tentare il tutto per tutto inserendo nella vasca di Winter una giovanissima delfina di nome Hope.

In un primo momento, però, questa convivenza sembra avere esito negativo, infatti la piccola delfina è terrorizzata dalla protesi di Winter, tanto che i responsabili della vasca sono costretti a spostarla.

Ormai sembra non esserci più alcuna speranza e per Winter si prospetta l’imminente trasferimento in un acquario in Texas dove Nelson non potrà più vederla.

Duran Duran, concerto a Milano: chi vive in America, chi è nonno e significato nome/ Quello che non sapevi

Per fortuna, però, un nuovo tentativo di inserire Hope nella stessa vasca di Winter dà i suoi frutti e le due delfine infatti vanno finalmente d’accordo, nonostante le loro differenze.

Riuscirà Winter a trovare nuovamente la serenità e ad evitare di abbandonare tutti i suoi amici?