L’incredibile storia di Winter il delfino 2/ Su Italia 1 un film per la famiglia

L’incredibile storia di Winter il delfino 2, film di Italia 1 diretto da Charles Smith

L’incredibile storia di Winter il delfino 2 è un film per tutta la famiglia che Italia 1 trasmette nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio, a partire dalle ore 14:35. Si tratta evidentemente del sequel del film L’incredibile storia di Winter il delfino ed è stato realizzato nel 2014 da Alcon Entertainment e Paradise F.X. Corp per una distribuzione ai botteghini gestita dalla Warner Bros.

Poirot: alla deriva/ Su Rete 4 il film tratto da Agatha Christie

La regia della pellicola è stata curata da Charles Martin Smith con soggetto tratto dalla vera storia del delfino Winter mentre la sceneggiatura è stata adattata da Karen Janszen e Noam Dromi. Nel cast del film sono presenti tra gli altri il Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Harry Connick Junior, Nathan Gamble, Austin Stowell e Juliana Harkavy.

Mee-Shee Il gigante dell'acqua/ Su Italia 1 un pomeriggio fantasy

L’incredibile storia di Winter il delfino 2, la trama del film: una protesi alla coda

In L’incredibile storia di Winter il delfino 2 si riprende con le vicende che narrano quanto accaduto a quattro anni di distanza dal momento in cui il delfino stesso è stato salvato lungo le coste della Florida. Dopo il salvataggio quanto mai spettacolare e fortunoso, il delfino viene sottoposto ad una serie di cure presso un ospedale, marino dedicato agli animali, con tanto di installazione di una coda protesica che gli permette di muoversi al meglio nell’ambiente marino.

Purtroppo le sfortune per Winter non finiscono qui in quanto ben presto una delfina di nome Panama che da molto tempo condivideva con lui la stessa vasca, muore di vecchiaia. Per lui è un duro colpo anche perché la considerava un po’ una mamma adottiva.

Bingo Bongo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Purtroppo questa vicenda avrà delle ricadute negative sui comportamenti del delfino che inizia ad essere scostante e soprattutto scorbutico e svogliato con tutti gli addetti dell’ospedale. Dopo aver analizzato nel merito la situazione e quanto accaduto, i vari componenti dello staff sono d’accordo nella possibilità di dover trovare quanto prima una nuova compagna di vasca per Winter.

La situazione va risolta quanto prima anche perché in caso contrario ci potrebbe essere un trasferimento per Winter nell’acquario in Texas. Fortunatamente l’occasione giusta arriva quando i biologi marini recuperano in mare una giovane delfina a cui viene dato il nome di Hope.

Dopo averla sottoposta a trattamenti e cure mirate per consentirgli di superare alcune gravi ferite, la giovane delfina viene introdotta nella stessa vasca di Winter. Inizialmente tra di loro le cose non vanno nella maniera corretta ma poco alla volta sapranno accettarsi e riuscire a gettare le basi per una vita condivisa insieme. Tutto questo permetterà di salvare ancora una volta Winter che resterà nel centro della Florida e non sarà più trasferito in Texas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA