L’incredibile storia di Winter il delfino, film su Rete 4 diretto da Charles Martin Smith

Venerdì 13 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, la commedia drammatica dal titolo L’incredibile storia di Winter il delfino.

Si tratta di un progetto cinematografico del 2011 co-prodotto da Alcon Entertainment e Paradise F.X. Corp e diretto da Charles Martin Smith, film maker che tre anni dopo curerà anche le riprese del sequel intitolato L’incredibile storia di Winter il delfino 2.

Arianna Montefiori: chi è la moglie di Briga/ Insieme grazie a Diana Del Bufalo "Tra noi un colpo di fulmine"

La parte musicale è firmata da Mark Isham, compositore e trombettista che recentemente ha curato la colonna sonora de Il talento di Mr. C (2022).

Nei panni del giovane Sawyer Nelson troviamo l’attore Nathan Gamble, che ha raggiunto la notorietà nel 2008 con Io & Marley di David Frankel.

Notevola il resto del cast: Cozi Zuehlsdorff, Harry Connick Jr., Ashley Judd, Morgan Freeman e Kris Kristofferson.

Temptation Island 2025: arriva la segnalazione su Maria Concetta e Angelo/ "Tre minuti in tv e già..."

La trama del film L’incredibile storia di Winter il delfino: la vera storia della protesi per la coda di una bellissima delfina

L’incredibile storia di Winter il delfino segue le avventure di un ragazzino di nome Sawyer Nelson che ama trascorrere le sue giornate girovagando con la sua amata bici lungo spiaggia del posto. Un giorno scopre per caso un delfino intrappolato in una rete ed è così che accorre in suo aiuto grazie all’intervento del dottor Clay Haskett, responsabile del Clearwater Marine Hospital.

Si tratta di uno splendido esemplare di delfino femmina che decidono di chiamare Winter e, nonostante qualche dubbio iniziale di Haskett, tra Sawyer e Winter nasce un feeling immediato ed è così che il dottore accetta che i due possano vedersi. Il protagonista, però, inizia a saltare la scuola per andare a trovare la sua nuova amica attirando l’ira di sua madre Lorraine.

Anticipazioni Tradimento 14 giugno 2025/ Guzide chiude con Sezai, si rovina la chiavetta che incastra Tarik

Quando quest’ultima si rende conto del legame profondo che li unisce, perdona Sawyer e accetta che inizi a frequentare la struttura come volontario. La situazione, però, prende una piega drammatica quando scoprono che alla delfina dovrà essere amputata la coda, ma il dottor McCarthy ha un lampo di genio e pensa ad una soluzione davvero rivoluzionaria.