L’incredibile storia di Winter il delfino/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman

L’incredibile storia di Winter il delfino, film di Italia 1 diretto da Charles Martin Smith

L’incredibile storia di Winter il delfino andrà in onda su Italia 1 nella giornata di oggi, 15 gennaio 2022, a partire dalle ore 14,30. Il film è stato diretto da Charles Martin Smith, nel cinema non solo regista, ma anche attore, produttore, sceneggiatore.

Nel cast troviamo protagonista nel ruolo del dottor Cameron McCarthy, il grande Morgan Freeman, tanto cinema di tutti i tipi nella carriera di questa gloria del cinema contemporaneo, poliziotto di lusso in thriller come ‘Fuori dal tunnel’ o ‘Il collezionista’. Così come è invidiabile il cinema proposto dalla sua co protagonista, nel ruolo di Lorraine Nelson la favolosa Ashley Judd, già assieme a Freeman ne ‘Il collezionista’.

L’incredibile storia di Winter il delfino, la trama del film: tutto bene sino a…

Ora passiamo alla trama di L’incredibile storia di Winter il delfino. Sawyer Nelson è un ragazzo che passeggia sulla costa con la sua bicicletta. Tutto procede bene sino al momento che sente le grida e le richieste di auto da parte di un pescatore che gli chiede di aiutarlo nel disincagliare dalle reti per i granchi una delfina rimasta intrappolata. La delfina viene quindi affidata al Clearwater Marine Hospital per essere curata e Sawyer chiede all’Istituto di poterla visitare e se all’inizio la cosa non era gradita da parte del personale interno, nell’accorgersi di come Winter (così sarà chiamata la cetacea) risponde bene alla presenza del ragazzo, in seguito diverrà fondamentale la sua presenza per il recupero e la successiva reintroduzione in Oceano.

