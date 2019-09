L’incredibile storia di Winter il delfino/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman

Il film L’incredibile storia di Winter il delfino andrà in onda alle ore 14:00 sul canale Italia 1 del giorno 22 settembre. Il film appartiene al genere commedia ed avventura ed è stato pensato principalmente per un pubblico giovanile. Il film è diretto dal regista Charles Martin Smith e vede impegnati nel cast numerosi attori come Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Krisstofferson e Nathan Gamble. Karl Walter Lindenlamb si è occupato della fotografia, mentre le musiche sono state curate da Mark Isham.

L’incredibile storia di Winter il delfino, trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di L’incredibile storia di Winter il delfino. Sawyer Nelson è un giovane ragazze al quale piace girovagare per la spiaggia con la propria bicicletta. Un giorno come tanti, il vivace ragazzo trova sulla spiaggia, insieme ad un pescatore del luogo, un delfino ferito che sembra essere in fin di vita. Il bambino ed il pescatore decidono di consegnare il delfino in una clinica specializzata, affidandolo alle cure del dottor Clay Haskett. Il dottore, esperto in materia, si prende cura dell’animale, donandogli tutto il necessario affinché quest’ultimo possa rimettersi in sesto. Allo stesso tempo, la figlia del dottore, la piccola Hazel, decide di dare un nome al delfino, chiamandolo Winter e facendolo conoscere ad altri due delfini che erano tenuti in cura presso la clinica, vale a dire Summer e Autumn. Tuttavia, a causa delle condizioni di Winter, la sua coda deve essere amputata ed il delfino si ritrova a dover imparare a nuotare senza coda. Comunque, Sawyer, il ragazzino che ha salvato Winter non vuole darsi per vinto e decide di andare a trovare un suo cugino. Insieme i due vanno dai veterani militari e chiedono di poter far realizzare una coda protesica per Winter il delfino. Gli sforzi dei due ragazzi, correlati all’animo della gente che vuole salvare Winter, daranno il via ad una serie di eventi che proteggerà il delfino e lo farà riacquistare la libertà.

Il trailer di L'incredibile storia di Winter il delfino





