L’incredibile viaggio di Marika/ Speciale Le Iene: “Per la prima volta sulla neve”

Si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo il racconto di quello che Le Iene hanno a ragione definito “L’incredibile viaggio di Marika“. Nello speciale in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10 sarà infatti mandata in onda la prima volta sulla neve di questa ragazza ventiduenne, affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, una malattia che non le consente di controllare il corpo. Questa terribile patologia l’ha di fatto confinata all’interno di una gabbia invisibile che non le dà modo di vivere la vita per come vorrebbe. Ad alleviare le sue sofferenze sono stati nei mesi scorsi delle persone dal cuore grande come Simone Zignoli e Francesca Gasperi, insostituibili compagni di viaggio che hanno deciso di mettercela tutta per realizzare almeno alcuni dei sogni tanto normali, quanto difficili da realizzare, di Marika.

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI MARIKA

Il minimo comune denominatore dei sogni di Marika? La normalità. Un viaggio in moto, un bagno al mare, una prima volta sulla neve. Osservare il sorriso della 22enne mentre viene spinta da Simone Zignoli sulla sedia a rotelle, usata a mo’ di slitta, non può lasciare indifferenti. L’incredibile viaggio di Marika, raccontato da Matteo Viviani de Le Iene, è uno schiaffo al nostro essere insaziabili, all’insoddisfazione perenne che ci porta in molti casi a dare per scontato tutto ciò che abbiamo. Marika ci insegna che niente ci è dovuto, che sono le piccole cose quelle che danno il senso della vita: lezione chiarissima a chi conduce un’esistenza del genere, quasi mai a chi ha tutto e invece si lamenta. Adesso è il momento di chiedersi com’è cambiata la vita di Marika dopo queste emozioni, forse irripetibili. Nella puntata di oggi de Le Iene Show la risposta…



