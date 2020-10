L’INCREDIBILE VIAGGIO DI MARIKA/ Video, avventura finita: si torna a casa…

Davvero complicato trattenere la commozione guardando il video di anticipazioni delle Iene sull’incredibile viaggio di Marika, la ragazza di ventidue anni affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica. Una malattia che finora le ha impedito di vivere per come avrebbe desiderato, in maniera spensierata, come una giovane della sua età che non deve fare ogni giorno i conti con problemi di salute a dir poco invalidanti. Sarà anche per questo che esperienze “semplici” come un viaggio in moto o un bagno in mare, appaiono grazie a Marika di fatto “straordinarie”. Provate a guardarla mentre viene tenuta a galla da Matteo Viviani: osservate i suoi occhi riempirsi di stupore per il contatto con l’acqua salata. Non sarà mai un’olimpionica, non è detto che farà altri diecimila bagni: ma basta vederla felice per scoprire che anche un tuffo in mare con gli amici, sebbene apparentemente irrilevante, è un dono tutto fuorché scontato.

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI MARIKA GIUNTE AL TERMINE

L’incredibile viaggio di Marika, raccontato da Le Iene Show nell’arco di tre puntate prima della quarta in onda stasera su Italia Uno a partire dalle 21:10. Nel servizio di Riccardo Spagnoli si racconta la parte probabilmente più malinconica di ogni viaggio: quella del ritorno a casa. In questa particolare vicenda, però, c’è la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di veramente bello. Ogni mattina, affrontando le indicibili difficoltà che la malattia le propone, Marika potrà trarre forza da quei giorni all’avventura insieme ai suoi “folli” compagni di viaggio: Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi. Sono la dimostrazione che le barriere, quando coesistono amore e volontà, possono essere abbattute. Almeno per qualche giorno: giusto il tempo di prendere una boccata d’ossigeno, di vita, da un destino che non è stato tenero.





