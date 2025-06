L'incubo di Maggie è un thriller Lifetime per la serata all'insegna del crime di Rai 2. La regia è di Brittany Underwood e la protagonista Nicolette Langley

L’incubo di Maggie, film su Rai 2 diretto da Brittany Underwood

Sabato 28 giugno 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il thriller drammatico dal titolo L’incubo di Maggie. Si tratta di un progetto per la televisione statunitense del 2021, distribuito da Lifetime Movie Network e diretto da Brittany Underwood, attrice e regista colombiana conosciuta per il personaggio di Langston Wilde nella soap opera One Life to Live.

Il cast de L’incubo di Maggie è composto da: Nicolette Langley, Matthew Pohlkamp, Kate Watson, Alex Trumble, Harlow Bleu, Cruz Rosstedt, Emary Simon e Meredith Thomas.

La trama del film L’incubo di Maggie: una famiglia disfunzionale perseguita una ragazza alla pari

L’Incubo di Maggie racconta le vicissitudini di Maggie, una ragazza che viene convocata per un lavoro che sembrerebbe davvero perfetto ma che, in realtà, si rivelerà un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Maggie, infatti, è una giovane donna brillante che ha deciso di mantenersi durante gli studi lavorando come ragazza alla pari in una delle famiglie più importanti del luogo.

In apparenza tutto sembra andare per il meglio e Maggie si affeziona in breve tempo ai bambini, di cui si prende cura con amore, nonostante la situazione diventi ben presto complicata.

La mamma Kristen, infatti, sembra forzarsi a mantenere buoni rapporti con lei, mentre suo marito Frederick diventa sempre più oppressivo, invadendo tutti gli spazi della giovane.

Quando proprio quest’ultimo cerca di abusare della protagonista, la situazione diventa drammatica e Maggie non solo viene licenziata ma la coppia inizia a diffondere cattiverie sul suo conto.

La giovane si trova, così, ad essere completamente isolata e a non riuscire a trovare più alcun lavoro, mentre un’auto misteriosa inizia a pedinarla e cominciano a susseguirsi una serie di incidenti molto pericolosi.

Maggie si rende quindi conto di essere ormai al centro del mirino e, benché cerchi aiuto dalla polizia, l’influenza di Kristen e Frederick impedisce che venga avviata qualunque indagine. Giorno dopo giorno i pericoli diventeranno sempre più letali, fino a quando in una notte tempestosa Maggie capirà che la minaccia più violenta si nasconde proprio dietro ad un volto a lei molto familiare.