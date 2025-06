L'incubo di Maggie, qual è la storia vera del film? Il personaggio protagonista è realmente esistito? Il film con Nicolette Langley e Kate Watson...

L’incubo di Maggie, il film su Raidue è tratto da una storia vera?

Questa sera, sabato 28 giugno, va in onda su Raidue il film L’incubo di Maggie. Si tratta di un thriller americano che – va precisato – non si ispira ad una storia vera, ma è frutto dell’immaginazione degli autori. Senza addentrarci troppo nella trama del film, che ruota attorno ad una giovane ragazzata perseguitata da un uomo misterioso, è importante sottolineare che L’incubo di Maggie non si basa su eventi realmente accaduti.

La vicenda narrata nel film è interamente inventata, pensata per intrattenere il pubblico con dinamiche psicologiche ed una crescente suspense. Chi si aspetta un racconto tratto da fatti documentati resterà deluso: non ci sono retroscena veri né personaggi ispirati a persone reali.

L’incubo di Maggie, la protagonista del film non esiste: ecco alcune curiosità sulla pellicola con Nicolette Langley

Il film, interpretato dalle attrici Nicolette Langley e Kate Watson, va in onda in prima serata su Rai 2, inaugurando il ciclo Nel segno del giallo. Sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay, sia durante la diretta sia nella sezione On Demand.

Pur essendo una storia di pura finzione, non mancano alcuni elementi curiosi. Ad esempio, l’ambientazione scelta è volutamente rassicurante: quartieri residenziali ordinati, case perfette e atmosfere familiari. Un contrasto voluto per amplificare il senso di inquietudine e paranoia che cresce minuto dopo minuto. Non mancano però anche alcuni errori di continuità, come in una scena in cui il cellulare di Maggie mostra chiaramente la data 22 ottobre anziché il periodo natalizio, come dovrebbe essere nel film.