Tutto su Linda Ascierto e Jacopo, la moglie e il figlio di Pietro Genuardi, venuto a mancare a causa di una malattia.

Quello tra Linda Ascierto e Pietro Genuardi è stato un grande amore che, purtroppo, è finito a causa della malattia dell’attore venuto a mancare a soli 62 anni. Dopo la fine del primo matrimonio, nella vita di Pietro Genuardi arriva Linda, assistente di volo che l’attore ha conosciuto durante un volo di linea diretto in Kenya. Tra i due è scattata la scintilla e nel 2020 i due si sono sposati in Puglia con una cerimonia riservata. Innamoratissimi e molto uniti, Linda Ascierto e Pietro Genuardi condividevano tanto della loro vita insieme.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, parlando del suo rapporto con la moglie, l’attore diceva: “Mi piacere avere la mia donna nel letto ma quando non c’è, non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei”.

Il ricordo di Pietro Genuardi nelle parole di Linda Ascierto

Dopo la morte di Pietro Genuardi, Linda Ascierto, sui social, ha ricordato il marito con delle toccanti parole e con delle foto del loro amore. “Per sempre oltre i confini dell’anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l’amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme”, le parole della moglie di Genuardi.

Prima di Linda, Pietro Genuardi ha avuto un’altra storia importante ovvero quella con l’attrice Gabriella Saitta con cui, nel 1991, ha avuto il figlio Jacopo che, ricordando il padre, ai microfoni de La volta buona, ha dichiarato: “Sono un figlio orgoglioso. Era prima di tutto un amico, ha sempre avuto un consiglio, una parola di supporto”.