Pietro Genuardi è morto, il dolore della moglie Linda Ascierto: “Sarai per il mio grande amore per sempre”

Il mondo dello spettacolo è in lutto: è morto Pietro Genuardi, attore celebre per aver recitato in molte fiction e soap di successo tra CentoVetrine e Il Paradiso delle signore. E proprio mentre vestiva i panni del magazziniere Armando Ferrari ne Il paradiso delle signore ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dal set perché malato. Solo pochi mesi fa ha annunciato di avere una grave malattia, probabilmente una leucemia, e di doversi sottoporre alle necessarie cure e di sperare di ritornare presto in forma. L’attore lascia la moglie ed un figlio, Jacopo.

La moglie di Pietro Genuardi, Linda Ascierto ha salutato con toccante e commovente addio sui social l’attore: “Per sempre oltre i confini dell’anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l’amore non muore, vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme», ha scritto la moglie dell’attore, dedicandogli parole intrise di amore e nostalgia. Nel post, Linda ha condiviso anche alcune immagini che raccontano la loro storia, tra cui una del loro matrimonio, celebrato nel 2020. Molte trasmissioni in queste ore, tra cui La volta buona di Caterina Balivo, stanno ricordando l’attore.

Chi è Linda Ascierto, la moglie di Pietro Genuardi? Sulla donna si sanno poche informazioni, è un’assistente di volo ed ha conosciuto l’attore proprio su un aereo. Galeotto fu un viaggio in Kenya i due si sono contratti ed è scattato il colpo di fulmine. Sposati nel 2020 con una romantica cerimonia in Puglia su Instagram spesso condividevano foto e post della loro vita di coppia. L’attore, in una recente intervista rilasciata a Diva e Donna proprio sulla moglie ha rivelato: “Mi basta sapere che c’è per me e che io ci sono per lei.” Linda Ascierto è stata accanto all’attore anche nelle fasi più critiche e delicate della malattia, fino alla fine.

