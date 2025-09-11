Linda Ascierto, moglie del compianto Pietro Genuardi, ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontare l’immenso dolore della perdita.

Un fulmine a ciel sereno che ancora fa male, per i colleghi, amici ma soprattutto per Linda Ascierto, moglie di Pietro Genuardi. L’attore è venuto a mancare improvvisamente all’età di 62, da tempo però lottava silenziosamente contro una brutta malattia e in ogni passo di quella battaglia ha sempre trovato la mano tesa della sua dolce metà, della donna che lo ha accompagnata in quasi vent’anni d’amore di recente suggellati anche dal matrimonio. Oggi Linda ha scelto La Volta Buona per raccontare questi mesi difficili, il doloroso peso dell’assenza dell’uomo della sua vita.

“Sono stati 13 anni meravigliosi, i più belli della mia vita; forse sono passati troppo in fretta e non abbiamo avuto il tempo necessario per fare tutto quello che volevamo fare. Credo però di essere stata una donna fortunata, ho incontrato l’amore della mia vita”. Inizia così Linda Ascierto, moglie di Pietro Genuardi, parole che spezzano il cuore e che sono manifesto di un amore viscerale, unico. Racconta gli scherzi, i siparietti domestici che rendevano la quotidianità speciale, mai banale: “La prima proposta di matrimonio? E’ stata davvero indegna! Stavamo tornando a casa e ad un certo punto mentre aprivo la porta mi dice: ‘Dai adesso ci sposiamo, ad aprile’. Che poi abbiamo rimandato per il Covid”.

Linda Ascierto, la moglie di Pietro Genuardi a La Volta Buona: “Non si è mai pronti ad un dolore così grande…”

Non trattiene le lacrime la moglie di Pietro Genuardi quando si tratta di raccontare il processo di metabolizzazione, la consapevolezza che tristemente ha dovuto acquisire dopo la morte dell’attore. “Quest’anno è stato molto duro, forse solo adesso mi sto accorgendo di quanto lui mi manchi perchè in realtà i primi mesi ero poco lucida. Sapevo che qualcosa fosse successo ma non avevo realizzato fino in fondo che mio marito non c’era più; ora, quando prendo il treno per Roma, guardo sempre quel binario dove non c’è più…”. Linda Ascierto – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Ho pianto tanto e sicuramente continuerò a farlo perchè è un dolore poco gestibile, nessuno di noi probabilmente sa come affrontare una perdita così grande. Si impara pian piano a convivere con questo male”.

Parole che escono dall’anima, dettate da un sentimento che non sembra poter finire: “Neanche io pensavo che se ne sarebbe andato così presto, non ho mai realizzato nemmeno quando era in ospedale. Sono stata con lui notte e giorno ma forse, come meccanismo di difesa, non ho capito…”. Linda Ascierto racconta gli insegnamenti, le parole importanti che il compianto marito Pietro Genuardi le ha trasferito: “Mi diceva: ‘Devi essere felice, devi sorridere’, io spesso quando tornavo a Roma dicevo ‘che bello, ho ancora le farfalle nello stomaco’…”. Oggi collego tante cose che lui mi ha insegnato, quella che più mi sta servendo è la forza che lui mi ha sempre dato”.