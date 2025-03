Difficile trovare le parole per descrivere un momento così delicato per gli affetti più cari, in particolare per Linda Ascierto; la moglie di Pietro Genuardi affronta oggi il giorno dell’ultimo saluto al compianto marito e attore che, dopo il calvario della malattia, ha lasciato improvvisamente questa terra destando un dolore incredibile. Dai fan ai colleghi, passando per addetti ai lavori e affetti; un cordoglio incredibile per un uomo che ha seminato amore, un sentimento che torna proprio oggi che in centinaia sono accorsi per salutare Pietro Genuardi.

In collegamento con La Volta Buona prima del funerale di Pietro Genuardi arriva Linda Ascierto, moglie del compianto attore. Non frenano le lacrime, libere di solcare il viso in un giorno così straziante; il dolore solo in parte è lenito dall’affetto incredibile che arriva non solo oggi ma che parte dal giorno della sua triste e improvvisa scomparsa. “Speravamo tutti che le cose andassero in modo diverso, io ci speravo davvero; ti dico, non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto sempre gli ho detto tutti i giorni che lo amavo. Lo sa ancora adesso… Ho vissuto l’amore più grande che potessi vivere ed è la gioia che rimane insieme ai suoi ricordi”.

Linda Ascierto, la moglie di Pietro Genuardi a La Volta Buona: “Temeva che non sarebbe stato un buon anno…”

Linda Ascierto – moglie di Pietro Genuardi – a La Volta Buona ricorda del primo incontro sollecitata da Caterina Balivo, anche lei particolarmente commossa e toccata dalla scomparsa dell’amico e attore. “Un incontro voluto dal destino, questo è il tredicesimo anno e lui odiava questo numero; mi disse: ‘Questo non sarà un buon anno’, io non ero d’accordo ma forse aveva ragione”. Non trattiene le lacrime anche la conduttrice del salotto di Rai Uno, ennesima testimonianza di quanto fossero intensi i legami affettivi instaurati da Pietro Genuardi e quanto la sua scomparsa abbia generato un’ondata di dolore.