Linda Cerruti e i commenti sessisti: “Azioni legali dalla Federazione Nuoto”/ “La posa? Ecco cosa significa”

Linda Cerruti a Estate in diretta: "Commenti sessisti? Ho voluto prendere provvedimenti"

Solo ieri Linda Cerruti, campionessa italiana di nuoto artistico, si è resa protagonista di un lungo sfogo dopo aver ricevuto una lunga serie di commenti sessisti e volgari ad uno scatto da lei pubblicato su Instagram. Un brutto episodio di cui la campionessa torna oggi a parlare a Estate in diretta. “Sono rimasta dispiaciuta e ho voluto prendere provvedimenti in primis per me stessa e poi per tutte le ragazzine che mi seguono e per le quali io sono una fonte d’ispirazione”, ha spiegato Linda.

Per quei commenti sessisti ammette di essersi sentita negativamente colpita ma ha in primis voluto spiegare il perché di questa foto con quella particolare posa: “La posa per me ha un significato, perché è stata quella del mio esordio anni fa. L’avevo proposta lo scorso anno e l’ho riproposto quest’anno perché ho conquistato una medaglia in più.”

Linda Cerruti vittima di commenti sessisti: la Federazione Nuoto avvia azioni legali

Una posa che raccoglie, d’altronde, anche tanti sacrifici fatti per uno sport che richiede tanto da un atleta: “È uno sport molto faticoso – ha sottolineato Linda Cerruti a Estate in diretta – perché richiede tantissime ore di allenamento, ci si alza presto e rimaniamo in piscina fino alla sera tardi. Fatica che è stata però ripagata.”

Intanto per quei commenti sessisti ricevuti da Linda Cerruti la Federazione Nuoto ha deciso di avviare una azione legale contro tutti coloro che si sono resi protagonisti di quelle parole volgari. Un’azione considerata necessaria anche per cercare di arginare un triste fenomeno ormai sempre più diffuso sul web attraverso i social.

