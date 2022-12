Linda, chi è la finalista di X Factor 2022/ Per i giudici “performance pazzesca”, web la boccia

Linda vincitrice di X Factor 2022?

Linda è una delle finalista di X Factor 2022. La giovanissima cantante ha convinto giudici e pubblico durante le semifinali ed ora punta alla vittoria. Tutto pronto per il gran finale del talent show musicale di successo condotto da Francesca Michielin su Sky Uno. L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre dalle ore 21.15 con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022 di XF. Riflettori puntati su Linda, Santi Francesco, Beatrice Quinta e Tropea pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria finale. Tra i favoriti alla vittoria finale c’è anche Linda, la cantante della squadra di Fedez, che ha tutte le carte in regola per trionfare. Acclamata da critica e pubblico, la giovanissima intererete ha conquistato anche i giudici i quattro giudici: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez.

L’ennesima conferma è arrivata durante la semifinale che ha visto la cantante del team di Fedez presentarsi sul palco interpretando il brano “Waves” di Dean Lewis. Una performance che le è valsa una standing ovation da parte del pubblico, ma anche dei giudici. “È stata una performance pazzesca” sono state le parole di Dargen D’Amico.

Linda punta alla vittoria di X Factor 2022 con l’ok di Fedez e non solo

Sarà Linda la vincitrice di X Factor 2022? Durante le semifinali la cantante ha brillato ancora una volta sul palcoscenico del talent show di successo di Sky Uno incontrando il favore del pubblico e dei giudici. Solo commenti e giudizi positivi per lei, come quello di Ambra che le ha detto: “tu riesci ad avere una lotta interiore che genera sempre qualcosa che non conosciamo, oggi sei stata veramente vibrante”.

Dopo la prima performance, Linda è tornata sul palco di XF per esibirsi in coppia con Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino sulle note di “Per me è importante”. Tanti complimenti da parte dei giudici, mentre il popolo social ha bocciato la prova canora.

