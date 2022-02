Linda Christian e Tyrone Power, genitori di Romina Power/”Pochi anni insieme”

La perdita dei genitori rappresenta sempre un grande dolore, a qualsiasi età, e può essere difficile da accettare. Ne sa qualcosa Romina Power, che non ha mai nascosto quanto abbia sofferto per la loro scomparsa, anche se lei ha sofferto maggiormente quando se n’è andato papà Tyrone Power, ormai diversi anni fa.

La cantante aveva voluto ricordare l’attore lo scorso 5 maggio, giorno del suo compleanno, con un post su Instagram, da cui traspare tutto l’affetto che lei ha ancora per lui: “Quando ti vengono recise le radici ne senti la mancanza per il resto della vita. Come non ricordare il tuo compleanno ogni anno?”.

Romina e il dolore per la perdita dei genitori Tyrone Power e Linda Christian

Anni fa Romina ha pubblicato un libro dedicato proprio a papà Tyrone, in cui aveva sottolineato quanto abbia sofferto per non averlo vicino come avrebbe voluto. Il titolo scelto è emblematico: “Cercando mio padre”. “Dopo il divorzio dei genitori, a cinque anni, andai a vivere in Messico – aveva raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Non ricordo nulla di quel periodo, infatti ho scritto un libro con questo titolo perché cercavo mio padre nei ricordi degli altri. Ho capito, scrivendo il libro, che sarebbe stato un papà incredibile, che avrei fatto sicuramente teatro e cinema insieme a lui se fosse vissuto. Sarei andata in giro a lui sulla sua barca a vela, sarebbe stato molto bello. Mio padre purtroppo ci è stato sottratto troppo presto. La vita ci ha concesso solo pochi anni insieme”.

Linda Christian, la mamma della Power, se n’è andata invece nel 2011, a causa di una malattia. Le due erano legatissime, anche se hanno spesso discusso a causa di Al Bano: “Mia madre per tutta la vita l’ha criticato. Solo quando le ho detto che io e Al Bano ci stavamo separando lei mi ha detto che solo adesso si stava affezionando a lui”.



