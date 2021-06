LINDA CHRISTIAN E TYRONE POWER NONNI ROMINA CARRISI/ “Lei si ammalò di cancro e…”

Romina Carrisi ricorda il rapporto con i suoi nonni nel corso dell’intervista a Oggi è un altro giorno. La figlia di Albano e Romina ricorda Linda Christian e Tyron Power, nonni da parte della mamma e specifica subito che: “Dal lato di mio padre sono tutti contadini, da quello di mia madre tutti attori, sceneggiatori, costumisti…” Poi, su nonna Linda, ricorda: “Io l’ho conosciuta quando era piccola poco, perché io vivevo in Italia e lei in America, l’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico. Diciamo che non si è sentita mai veramente figlia mia mamma, nonna voleva essere sempre un po’ accudita…” ha ammesso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Linda Christian e Tyron Power, i nonni di Romina Carrisi

Linda Christian e Tyron Power si sono sposati nel 1949 dopo due anni di fidanzamento, e hanno scelto proprio l’Italia per farlo, volendo la chiesa di Santa Francesca Romana, vicino al Colosseo. Dal loro matrimonio sono nate due figli, Romina, nata nel 1951, e Tayrin, morta nel 2020. A parlare del rapporto con i suoi genitori è stata spesso proprio Romina Power che ha spiegato come le cose con papà Tyron Power sono state sempre bellissime (per quel poco che sono stati insieme) ma è quello con la madre che si era arenato per via di Al Bano e del loro matrimonio.

Linda Christian e Tyrone Power, nonni di Romina Carrisi, chi erano e cosa fanno nella vita?

Tra Linda Christian e il genero Al Bano pare non corresse buon sangue tant’è che proprio tra mamma e figlia ci fu alta tensione almeno fino a quando poi il suo matrimonio con il Leone di Cellino San Marco si arenò. La stessa attrice messicana di origine olandese aveva rivelato in un’intervista riportata dal Secolo XIX: “Dopo la separazione mia figlia Romina si è riavvicinata a me, dandomi una gioia incredibile, la più bella di questi ultimi anni. Romina ha posto fine a un lungo periodo della nostra vita segnato da incomprensioni, in cui i nostri rapporti si erano limitati a ben poco”. L’attrice è morta il 22 luglio di dieci anni fa, del 2011, a Palm Springs, dopo aver lottato per tre anni contro un tumore al colon. Altra storia quella di Tyron Power che è morto nel 1958 d’infarto sul set del suo ultimo film, “Salomone e la regina di Saba”. Pochi mesi prima, la sua terza moglie Deborah Ann Mongomery Minardos, rimase incinta e poi diede alla luce Tyrone William IV, suo figlio e fratello di Romina.

