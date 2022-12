Linda Christian, madre di Romina Power e attrice/ “Tenute agli arresti domiciliari”

Chi è Linda Christian, madre di Romina Power

Linda Christian è la madre della cantante Romina Power e il suo vero nome è molto complesso da ricordare, si chiamava: Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer. Classe 1923 e di origini messicane, Linda era una donna bellissima e talentuosa e proprio queste qualità la resero una grande attrice cinematografica. Il successo di Linda è arrivato tra gli anni ’40 e gli anni ’50 insieme alla casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer, la stessa da cui sono nate alcune delle più grandi star di tutti i tempi.

Il suo primo film è stato “Tarzan e le sirene” ma il successo più grande è arrivato con la serie televisiva “Casino Royale”, serie che le ha permesso di diventare la prima Bond girl della storia del cinema. Linda ebbe successo anche in Italia, luogo in cui ha fatto parte del cast di “Nel Sole” (1967) insieme alla figlia Romina e al genero Al Bano. Romina Power, nata dal matrimonio tra Tyrone Power e Linda, è stata la primogenita ma la coppia nel 1953 aveva avuto anche un’altra figlia: Taryn, la sorella che Romina considera a tutti gli effetti la sua anima gemella e con cui ha un rapporto davvero speciale.

Linda Christian, la malattia e le dichiarazioni di Romina Power

Linda Christian è morta il 22 luglio del 2011 all’età di 87 anni. Per Romina Power quell’evento fu devastante ma da un lato era prevedibile. Oltre all’età adulta infatti, Linda aveva un tumore al colon e durante un’intervista a “Oggi”, Romina aveva raccontato: “Rifiutò fermamente l’operazione e i cicli di chemioterapia. Aveva un totale rigetto dei dottori in generale e per qualsiasi tipo di intervento. Io volevo rimanerle accanto, quindi mi sono trasferita negli Stati Uniti. Fossi stata io a decidere, l’avrei messa su un aereo e portata in India: lì ci sono cliniche dove ti curano naturalmente, senza chemio invasive, con erbe, massaggi. Ma per lei era troppo tardi, non poteva più viaggiare”.

Durante il periodo della malattia Romina ha riscoperto il suo rapporto con la madre, una donna vivace, di cui precedentemente a “Oggi è un altro giorno” aveva raccontato un aneddoto: “Erano gli anni ’60, mia madre era amica di Re Hussein di Giordania, mia madre aveva preso l’Lsd e lo aveva dato al re senza dirgli niente! Non so come le sia venuto in mente, poi le guardie armate hanno confiscato la bottiglia, ci hanno tenute agli arresti domiciliari ma alla fine ci hanno accompagnato all’aeroporto e ciao!”.











