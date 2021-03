Linda Christian, madre Romina Power/ Unite dopo la separazione da Al Bano

Linda Christian, madre di Romina Power, è stata un’attrice messicana di origine olandese, tedesca, francese e spagnola, molto famosa tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Nata Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer il 13 novembre del 1923 in Messico, era figlia di un ingegnere petrolifero olandese. Fu scoperta da Erroll Flynn, che la convinse a interrompere gli studi e trasferirsi ad Hollywood. Recitò nel film “Tarzan e le sirene” e fu la prima vera “Bond-girl” nell’adattamento televisivo di “Casino Royale” del 1954. Il suo film preferito, come la stessa Christian scrisse nel libro “Vagabonda internazionale”, fu “Tempo felice” di Richard Fleischer, con Charles Boyer e Louis Jourdan. L’attrice diventò famosa anche per i suoi celebratissimi amori, tra tutti quello con Tyron Power, sposato nel 1949. Tra il 1962 ed il 1963 fu sposata con l’attore inglese Edmund Purdom e in seguito si legò anche a un giovane attore messicano, che aveva 27 anni meno di lei.

Linda Christian: il riavvicinamento con la figlia Romina

Linda Christian e Tyron Power si sposarono il 28 gennaio del 1949, dopo due anni di fidanzamento, nella chiesa di Santa Francesca Romana, vicino al Colosseo: lei indossava un bellissimo abito creato dalle sorelle Fontana. La coppia ebbe due figlie: Romina, nata nel 1951, e Tayrin, nata nel 1953 e scomparsa nel 2020. Tra lei e il genero Al Bano pare non corresse buon sangue: “Dopo la separazione mia figlia Romina si è riavvicinata a me, dandomi una gioia incredibile, la più bella di questi ultimi anni. Romina ha posto fine a un lungo periodo della nostra vita segnato da incomprensioni, in cui i nostri rapporti si erano limitati a ben poco”, aveva raccontato la Christian in un’intervista, come riportato dal Secolo XIX. L’attrice è scomparsa il 22 luglio 2011 a Palm Springs, dopo aver lottato per tre anni contro un tumore al colon.

