Linda Christian madre Romina Power/ “Ylenia prima o poi potrà tornare”

Chi è Linda Christian madre di Romina Power?

Nata con il nome di Bianca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, Linda Christian verrà ricordata fin dagli anni Quaranta per la sua carriera cinematografica. In Italia oggi forse viene associata più che altro alla figlia Romina Power, l’ex moglie di Al Bano Carrisi, ma andando a spulciare fra la sua filmografia è possibile ritrovarla nel cast di diversi film importanti. La sua bellezza fuori dal comune verrà notata sul set fin dalla commedia Così vinsi la guerra di Elliot Nugen, tanto che verrà etichettata come The anatomic bomb per il suo aspetto fisico. Un soprannome che sfumerà in realtà dieci anni più tardi, nel ’54, grazie alla serie Casino Royale e che le permetterà di precedere la più famosa Ursula Andress, che apparirà nello show solo nei primi anni del Sessanta. La Christian si farà notare comunque anche nello Stivale, grazie a diversi registi come Aldo Grimaldi che la vorranno in film come Nel sole, in onda nella seconda serata di Rai 1 di oggi, sabato 31 agosto 2019. Nella pellicola la vediamo recitare nei panni di Laura Vivaldi, madre nella finzione del personaggio interpretato dalla Power. La figlia che tra l’altro darà alla luce negli anni Cinquanta, trascorrendo quasi l’intera gravidanza a letto.

Linda Christian, la scomparsa 8 anni fa

La scomparsa di Linda Christian è avvenuta otto anni fa, mentre la Bond girl si trovava nella sua casa di Palm Springs. La donna che è diventata famosa per il suo matrimonio con il sex symbol Tyrone Power, con cui darà alla luce le figlie Romina e Taryn, ma anche per gli altri amori vip che la uniranno fra gli altri con il pilota Alfonso de Portago. Artista a tutto tondo, fra le passioni di Linda c’era di sicuro l’arte di dipingere. Negli anni d’oro Diego Rivera la farà sua musa, ma la stessa Christian si dedicherà alla pittura nelle decadi successive, ritraendo in particolare i suoi otto nipoti. Un rapporto speciale quello creato dall’attrice, così glamour e brillante, come la descriverà la nipote Crystèl Carrisi a Domenica In, e del tutto diverso da quello creato con l’ex genero Al Bano. Sembra che i due, sottolinea Il Secolo XIX non ci fosse un legame cordiale. “Dopo la separazione mia figlia Romina si è riavvicinata a me”, dichiara diversi anni dopo la rottura fra la Power e Carrisi. “Ha posto fine a un lungo periodo della nostra vita segnato da incomprensioni”, aggiunge. “Ylenia prima o poi potrà tornare”, dirà invece in merito alla scomparsa della nipote, la primogenita dell’ex coppia, convinta che fosse fasulla la versione ufficiale degli investigatori sulla possibilità di un suo suicidio.

