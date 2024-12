Paolo Meneguzzi, cantante con una straordinaria e importante carriera tra Italia e Sud America negli anni Duemila, è sposato da qualche anno con Linda Donati. I due si sono uniti in matrimonio il 21 maggio del 2016 con una cerimonia celebrata a Prato-Sornico, in Vallemaggia. Poco dopo, la coppia è diventata anche mamma e papà di un bambino, Leonardo. Il grande “sì” di Paolo e Linda è arrivato dopo dieci anni di fidanzamento, vissuti lontano da occhi indiscreti: la privacy, infatti, è sempre stata fondamentale per i due che non hanno mai condiviso troppo della loro vita sui social e in tv. Eppure la proposta di matrimonio è arrivata sul palco, davanti ad un pubblico emozionato e sognante.

J-Ax, chi è e carriera del rapper/ Dall'esperienza da solista al grande ritorno degli Articolo 31

Paolo Meneguzzi, infatti, ha chiamato la moglie sul palco e inginocchiandosi le ha chiesto: “Vuoi essere la mia musica nell’amica?”. Lei, emozionata, ha confermato, ironizzando: “Finalmente ti sei deciso”. Poco dopo sono dunque arrivati i fiori d’arancio e ancora qualche mese dopo, finalmente anche la nascita di un bambino, Leonardo, la gioia di mamma e di papà. Nell’annunciare il matrimonio avvenuto con Linda, Paolo Meneguzzi sui social aveva scritto: “Lacrime di felicità che ci uniranno per tutta la vita“. Ma chi è la moglie di Paolo Meneguzzi?

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il colpo di fulmine dopo l'amore con Levante

Linda Donati, chi è la moglie di Paolo Meneguzzi: con lui anche sul lavoro

Linda Donati, la moglie di Paolo Meneguzzi, è sposata con il cantante dal 2016. I due sono molto innamorati e insieme hanno avuto un figlio, Leonardo. Lei è la direttrice amministrativa della Pop School Music, scuola di formazione artistica del Ticino, in Svizzera, che vede proprio il marito Paolo come direttore artistico. I due, dunque, lavorano a stretto contatto e fanno coppia non solamente nella vita ma anche sul lavoro, condividendo la stessa visione. Una coppia felice e molto unita che continua ad andare avanti mano nella mano.