Linda Evangelisa “Sfigurata per sempre dalla criolipolisi”/ “Vivo da reclusa”

Linda Evangelista, l’ex top model oggi 56enne, ha raccontato in un post pubblicato su Instagram l’odissea che ha vissuto dopo aver fatto un intervento di criolipolisi, una procedura utilizzata per sciogliere le cellule adipose e favorire il dimagrimento. “A chi di voi si chieda come mai non abbia più lavorato, mentre la carriera delle mie colleghe ha prosperato, vorrei dire che la ragione è questa: sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Zeltiq CoolSculpting, che ha fatto esattamente l’opposto di quanto promesso.” ha annunciato la Evandelista, entrando poi nel dettaglio.

“Invece di diminuire, ha aumentato le mie cellule adipose, lasciandomi deformata in modo permanente, anche dopo aver subìto due interventi correttivi dolorosi e inutili”. L’ex modella rivela di essere drasticamente cambiata a causa di questo intervento.

Linda Evangelista ‘irriconoscibile’: “Mi ha emotivamente atterrito”

“Per questo ora sono ‘irriconoscibile’, come mi hanno descritto i media”, ha scritto Linda Evangelista nel suo post. Era stato il Daily Mail a scrivere infatti un titolo, alcuni anni fa, in cui veniva sottolineato il cambiamento della Evangelista dopo averla paparazzata in aeroporto. L’ex top model ha spiegato di aver sviluppato una iperplasia adiposa paradossa, comunemente indicata come PAH, ovvero un effetto collaterale raro del trattamento estetico subito, la criolipolisi. Una effetto collaterale che “mi ha emotivamente atterrito e reso una reclusa”, ha fatto sapere infine la Evangelista nel suo lungo post.

