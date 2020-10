Linda Evangelista, ex marito Gérald Marie accusato di molestie/ “Sono con le vittime”

Anche la supermodella 55enne, Linda Evangelista, si schiera contro l’ex marito Gérald Marie, accusato da ben 9 modelle di stupro o molestie sessuali. L’uomo, 70 anni ed ex direttore dell’agenzia di modelle Elite a Parigi, è sotto inchiesta dalla magistratura francese. Alle già pesanti accuse contro di lui si va ora ad aggiungere anche quella, seppur indiretta, della ex moglie che ha deciso di schierarsi dalla parte delle presunte vittime, spiazzando tutti con il suo atteggiamento. Considerata una vera e propria icona della moda internazionale tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, Linda Evangelista faceva parte della cosiddetta The Trinity con Christy Turlington e Naomi Campbell. Oggi il suo nome torna al centro dell’attenzione per le sue parole contro l’ex marito, a suo dire indifendibile dopo le accuse delle colleghe. È quanto emerge da una sua intervista al britannico The Guardian nella quale ha commentato: “Durante la mia relazione con Gérald, non sapevo niente delle denunce nei suoi confronti, per cui non ho potuto aiutare quelle donne. Ascoltandole ora, e basandomi sulla mia esperienza personale, credo che dicano la verità”.

LINDA EVANGELISTA, ACCUSE DI MOLESTIE A EX MARITO GÉRALD: IL COMMENTO

Pensando alle modelle che hanno denunciato Gérald Marie, la sua ex moglie Linda Evangelista oggi commenta: “Mi si spezza il cuore perché sono ferite che possono non rimarginarsi mai. Ammiro il loro coraggio e la loro forza nell’aver deciso di parlare”. Analizzando l’intervista emerge un dettaglio che non è passato affatto in secondo piano: con quel “mia esperienza personale”, infatti, ha detto molto più di mille altre parole. Linda Evangelista, oggi 55enne, è nata in Ontario da famiglia italiana di immigrati ciociari. Dopo aver guadagnato il titolo di Miss Teen Niagara ha compiuto un passo in avanti straordinario calcando le principali passerelle internazionali. Aveva appena 22 anni quando convolò a nozze con Gérald Marie, l’uomo che oggi in parte accusa. Rimasero insieme fino al 1993. Tra le principali accusatrici dell’uomo c’è anche Carré Otis, oggi 52enne, che sostiene di essere stata violentata ripetutamente nel 1986 quando era ancora una 17enne. Adesso la Evangelista è in attesa che la giustizia possa fare il suo corso mentre l’ex marito nega ogni accusa. Sarà la magistratura francese a dover scrivere l’ultima parola.



