Linda Evangelista “sfigurata dalla chirurgia”/ Parla Roy De Vita “accuse molto forti”

Linda Evangelista ha scioccato il mondo con le sue dichiarazioni in merito al trattamento chirurgico a cui si è sottoposta e che l’ha sfigurata per sempre. La denuncia Social è arrivata il 23 settembre, a cinque anni di distanza da quell’intervento che l’ha fatta cadere in una profonda depressione. La donna ha detto: “Sono diventata, come mi hanno descritta i media, irriconoscibile”.

La donna in un lungo post sul suo profilo Instagram ha commentato: “Ai miei fan che si domandavano perché non mi mostrassi più, mentre le carriere delle mie colleghe continuavano alla grande, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura CoolSculpting di Zeltiq che ha avuto l’esito opposto a quanto promesso”, l’intervento infatti ha aumentato e non diminuite le cellule dell’adipe della donna deformandola in via permanente. La donna ha dichiarato di voler “tornare a camminare a testa alta, anche se non sembro più io”.

Linda Evangelista sfigurata: il commento del chirurgo plastico

Sul caso di Linda Evangelista ha voluto intervenire anche il chirurgo plastico Roy De Vita con un lungo video su Instagram, il medico ha definito le accuse “molto forti”. L’intento primario del medico è quello di far capire ai suoi follower che nessuno può essere sfigurato dal trattamento a cui si è sottoposta Linda Evangelista. Il medico ha voluto specificare anche l’assenza di un processo chirurgico che possa far diminuire il grasso in persone sovrappeso che non possono dimagrire con la chirurgia estetica. Il medico ha messo in risalto come Linda Evangelista sia stata paparazzata qualche anno prima dell’intervento chirurgico con molti chili in sovrappeso e che molto probabilmente sia stata quella la condizione fisica con cui si è recata al trattamento chirurgico.

Alla fine del suo discorso Roy De Vita ha voluto rimarcare come l’intervento a cui si è sottoposta l’ex top model non l’ha potuta sfigurare, perché: “la complicanza colpisce i tessuti interessati e non trasforma una donna magra in una persona in sovrappeso” il chirurgo ha mostrato empatia nei confronti di Linda Evangelista per la brutta situazione in cui si è trovata, però a voluto specificare che: “la rabbia e il disagio non autorizzano a gettare discredito su niente e su nessuno”.



