Linda, finalista a X Factor 2022?/ Rkomi boccia la scelta di Fedez, ma lei trionfa ancora a X Factor

Linda è tra i concorrenti di X Factor 2022. La giovane cantante è entrata nel gruppo di Fedez e durante l’ultima puntata ha dimostrato grande fermezza sul palcoscenico. Cosa e’ successo? La concorrente della squadra di Fedez, ha cantato il brano “Running up that hill” di Kate Bush, ma a causa di un problema tecnico e di suono la sua esibizione e’ stata fermata. La conduttrice Francesca Michielin e’ salita sul palco costretta ad interrompere la performance live chiedendo applausi al pubblico, mentre Fedez e’ salito sul palcoscenico per rassicurare e confortare la sua giovane allieva. Per fortuna problema risolto e Linda ha potuto riprendere la sua esibizione live sulle note del brano di grande successo di Kate Bush.

“Hai la capacità di reagire ai problemi, sei stata bravissima. Mi ha fatto strano sentirsi con una voce sottile come quella di Kate Bush rispetto alla tua voce piena” ha precisato Rkomi che poco dopo ha criticato la scelta “virale” da parte di Fedez nei confronti di Linda. Per Rkomi, infatti, la scelta del brano e’ stata azzardata e ha trovato concorde quasi tutta la giuria di X Factor.

Fedez difende la sua scelta del brano – cover assegnato a Linda

La scelta del brano assegnato a Linda durante l’ultima puntata di X Factor 2022 ha diviso la giuria, anche se Fedez si e’ difeso precisando: “le scelte che faccio le faccio con cognizioni di causa. Cerco di mantenere, per Linda, una coerenza musicale. Per questo scelto una tipologia di pezzi, se sono virali non me ne frega un cazz0. Sono in completo disaccordo con i miei colleghi, il pezzo migliore che hai fatto è proprio quello dell’inizio”. Scelta a parte, Linda sul palcoscenico ha confermato ancora una volta il suo immenso talento portando a casa un altro importante traguardo.

Del resto la giovane cantante non ne ha sbagliata una. Ricordiamo la sua emozionante esibizione sulle note di “Still Don’t Know My Name” di Labrinth, resa talmente personale da incantare tutta la giuria e il pubblico da casa. Che possa essere davvero lei la vincitrice di X Factor 2022?











