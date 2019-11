Linda Grassucci, morta campionessa karate/ Tumore a 40anni per la sorella dell’ex PCI

Si sono svolti ieri a Sezze (Latina) i funerali di Linda Grassucci, la campionessa di karatè morta per un tumore a soli 40 anni: si era ritirata, proprio per la malattia, dalle competizioni mondiali dove per anni è stata una campionessa con cintura nera. Si era dedicata così alla sua gente, insegnando l’amatissimo karate nella palestra di famiglia a Sezze fino a che lentamente il maledetto cancro se l’è portata via; «Con immenso dolore vi comunico la scomparsa di Linda Grassucci, splendida atleta, insegnante tecnico, fantastica donna e mamma. Tutto il mondo del karate si stringe affettuosamente alla famiglia e agli allievi. Per sempre nei nostri ricordi. Riposa in pace», ha fatto sapere in una nota Cinzia Colaiacomo, vicepresidente del Fijlkam-Comitato Regionale Lazio Karate. Linda Grassucci oltre ad essere campionessa e insegnate, era anche un tecnico federale e aveva collaborato per tanti anni con la Federazione: amava però insegnare ai bambini e con loro trasmettere la sua grande passione per la arti marziali.

CHI ERA LINDA GRASSUCCI

La sua lunga carriera professionista aveva visto trionfare lInda Grassucci soprattutto nei campionati organizzati dagli enti di promozione sportiva: oltre ad alcune vittoria in campo nazionale e internazionale, la bella karateka aveva visto trionfi in serie in questi tipi di competizioni nel segno e nel solco del padre Giampaolo, anche lui campione a suo tempo di karate. Linda fin da piccola aveva cominciato a praticare le arti marziali, crescendo poi con l’idea fissa che quello sarebbe diventato anche il suo lavoro, la sua “vocazione”. Dopo i funerali di ieri a cui ha partecipato praticamente tutta la comunità di Sezze, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Eramo ha scritto così su Facebook «ti saluto Linda per la forza da campionessa che avevi, per il coraggio, hai vinto tanti incontri, tante sfide, hai dato tanto allo sport setino. Lasci un vuoto incolmabile per tutti e soprattutto ai tuoi cari. È il momento del dolore, solo dolore». Dolore enorme e lutto per l’intera famiglia Grassucci, dalla sorella Nilde – anche lei campionessa e praticante – fino al fratello Lelio, per tre volte parlamentare del PCI tra gli anni Ottanta e Novanta.

