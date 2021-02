Linda Mauri, la caserma/ Ha tradito George Ciupilan con Fratino! Ma è uno scherzo che…

Bella, bionda e piena di risorse, è proprio Linda Mauri una delle star de La Caserma ma, soprattutto, colei che è riuscita a far piangere, o quasi, George Ciupilan. Lei e i suoi colleghi hanno messo insieme uno scherzo ai suoi danni che è andato avanti una giornata e che ha visto quasi tutti coinvolti, anche uno dei loro superiori. Linda Mauri ha finto che Fratini avesse un interesse per lei tanto da ronzargli sempre intorno, da essere lusingata dai suoi complimenti e da finire di nuovo a fare il turno alla mesa con lui, proprio per volere del collega. La cosa ha un po’ infastidito il gelosone George Ciupilan che alla fine della giornata ha trovata la sua fidanzata chiusa in bagno con il suo rivale in amore senza maglia e con i pantaloni un po’ slacciati. Inutile dire che in quel momento Linda Mauri è riuscita a stento a trattenere le risate ma alla fine poi ha rivelato dello scherzo consolando il suo fidanzato quasi in lacrime.

Linda Mauri ha tradito George Ciupilan con Fratino?

Alla fine Linda Mauri ha tradito George Ciupilan oppure no? Al momento non è così e La Caserma che tornerà in via eccezionale in onda questa sera non farà altro che confermare il loro sentimento. La bella biondina si è messa in gioco in queste settimane e anche la scorsa non si è tirata indietro quando è arrivato il momento di affrontare l’addestramento vero senza dire no nemmeno nel momento in cui ha dovuto imbracciare il suo fucile. Sicuramente Linda Mauri sta bene nel programma e affronta sempre al massimo le sue questioni. Cosa succederà questa sera con le nuove prove?



