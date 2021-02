Linda Mauri, La caserma/ Si chiude in bagno con George Ciupilan e.. scatta il bacio!

Linda Mauri al bacio con George Ciupilan ne La Caserma

Linda Mauri ne La Caserma si è fatta già notare e non poteva essere altrimenti. Il suo profilo Instagram è passato da poco più di 10mila follower a oltre 70mila e questo è indice del fatto che il suo percorso sta continuando a gonfie vele anche se quello che si dice di lei non è certo legato all’addestramento o alla vita nella caserma quando succede nella sua vita ‘privata’ al fianco di un volto noto del programma e de Il Collegio, George Ciupilan. Già nei giorni scorsi, l’ex collegiale aveva espresso interessamento nei confronti di Linda Mauri (ma anche in quelli di Elena Santoro) fino a quando, nel corso della seconda puntata si avvicina soprattutto alla prima e, al termine della serata libera in area relax, si chiude con lei in bagno e scatta il bacio (che non abbiamo visto).

Linda Mauri sogna il mondo dello spettacolo? Il padre frena ma…

22 anni lei e 18 anni lui, George Cipulan ha subito confermato: “Io e Linda stiamo flirtando. Dopo la seconda birra mi sono lasciato un po’ andare… mi sono un po’ smosso diciamo“. Dall’altro lato, invece, proprio Linda Mauri si era detta un po’ dubbiosa per via di quella che ha definito differenza d’età ma alla fine si è lasciata andare spiegando che si è chiusa in bagno con lui perché volevano parlare senza essere interrotti: “Mi ha detto che era interessato a me. Mi frena che è più piccolo di me, ma come modi di fare è molto simile a me“. Ma chi è Linda Mauri e cosa fa nella vita? Classe 1998, originaria di Nova Milanese, Linda vive a Monza dove, oltre al percorso in università e negli studi, ha iniziato a guadagnare qualcosa facendo l’indossatrice anche se il padre continua a dirle di trovarsi un lavoro senza sognare troppo un mondo complicato come quello dello spettacolo. La svolta arriverà con La Caserma?



