Linda Morselli, chi è l’ex fidanzata di Valentino Rossi/ “Una parte di me lo amerà per sempre”

Chi è Linda Morselli la nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2024? Non sta andando come sperato questa edizione del reality estremo di Canale 5 e per questo si sta cercando di correre ai ripari con l’ingresso di nuovi concorrenti per cercare di animare le dinamiche e per questo nella puntata di questa sera farà il suo ingresso come nuova naufraga Linda Morselli, chi è? Classe 1988 è una modella e influencer italiana che è arrivata tra le 30 finalista a Miss Italia nel 2006. È nota al grande pubblico anche per aver partecipato a Pechino Express 7-Avventura in Africa con Rachele Fogar nella coppia delle Mannequin.

La modella, però, è da anni al centro dei riflettori per il gossip, infatti, Linda Morselli è l’ex fidanzata di Valentino Rossi ma ha vuto dei brevi flirt anche con altri piloti come Fernando Alonso. Attualemente stando alle ultime indiscrezioni è fidanzata con Benjamin Alfonso, scrittore e attore argentino. Circa dieci anni fa, inoltre, è rimasta vittima di un brutto incidente in moto in cui ha riportato una grave frattura del braccio. Sottoposta ad un delicato intervento adesso è tornata in piena forma.

Isola dei famosi 2024, Linda Morselli ex fidanzata di Valentino Rossi: “Lo amerò per sempre” Linda Morselli e Valentino Rossi si sono conosciuti nel 2008, il campione era impegnato sul circuito di San Marino e la modella era una delle celebri ‘ombrelline’. Si sono incrociati ma all’epoca il pilota era fidanzato e non è successo nulla. Anni dopo, nel 2011 in un’intervista Linda ha confessato di essere una fan sfegata di Valentino Rossi e quest’ultimo l’ha contattata. Da allora si sono innamoratu e sono stati insieme per circa cinque anni. La loro storia d’amore è naufragata nel 2016.

In un’intervista concessa a Vanity Fair, sul perché è finita la storia d’amore con Valentino Rossi, Linda Morselli ha confessato: “Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così. Detto questo, una parte di me lo ama ancora e lo amerà per sempre”.

