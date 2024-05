Linda Morselli e l’incidente choc in moto: “Subìto una delicata operazione”/ “Braccio rotto e…”

Incidente Linda Morselli, vittima di un duro impatto in moto: “Subìto una delicata operazione”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2024 e ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti, tra cui Linda Morselli, chi è? Nota per essere stata per molti anni fidanzata di Valentino Rossi negli anni scorsi è balzata agli onori della cronaca per essere rimasta vittima di un brutto incidente in moto dal quale, per sua fortuna, è riuscita a riprendersi completamente.

L’incidente in moto di Linda Morselli è avvenuto il 7 giugno 2014 al Ranch Tavullia. In successive interviste la modella ha rivelato di essere è rimasta vittima di un brutto incidente in moto che le ha causato la rottura di un braccio e successivamente si è dovuta sottoporre ad una delicata operazione chirurgica svolta all’ospedale di Cattolica. Ad operarla, tra l’altro, è stato, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il dottor Porcellini che mesi prima aveva operato alla spalla il suo fidanzato dell’epoca Valentino Rossi.

Linda Morselli come sta dopo l’incidente in moto? “Operazione riuscita, più in forma di prima”

Dopo il brutto incidente in moto Linda Morselli come sta? La modella un paio di giorni dopo la delicata operazione aveva utilizzato il suo profilo Instagram per tranquillizzare tutti sostenendo di essere in netto miglioramento: “Ciao ragazzi, eccomi! L’operazione è riuscita, sto bene… E con molta pazienza cercherò di tornare più in forma di prima! Grazie a tutti per gli auguri e per il pensiero! Vi abbraccio.”

Adesso quel drammatico evento è solo un ricordo, in tutti questi anni Linda Morselli è tornata più in forma di prima ed è pronta per cimentarsi nel reality più estremo della televisione italiana tra ardue prove, sfide fisiche e mentali e la fame come nuova concorrente all’Isola dei famosi 2024.

