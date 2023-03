Linda Nolan choc: “Il tumore all’anca si è diffuso…”/ “Non so quanto tempo avrò”

Linda Nolan, quasi vent’anni di lotta contro il tumore: “Ora è arrivato al cervello…”

Un passato artistico colmo di successi e gratifiche, dal mondo della musica a quello del cinema; Linda Nolan vanta una carriera da cantante e non solo tra le più apprezzate nel mondo, ma la sua realtà è ormai da tempo condizionata da una terribile battaglia contro un tumore iniziata 18 anni fa. Dopo aver fatto numerosi passi da gigante e aver accarezzato diverse volte l’ebbrezza di avercela fatta, quest’oggi l’artista ha dato una notizia carica di sconforto e relativa ad un grave peggioramento delle sue condizioni.

“Il tumore all’anca si è diffuso al fegato e ora al cervello, non so quanto tempo avrò”, ha esordito così Linda Nolan nel corso del programma Good Morning Britain – come riportato da Il Fatto Quotidiano – sconvolgendo i milioni di fan al suo seguito. La 64enne ha poi aggiunto: “Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso: non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia. Non mi arrendo, sono ottimista; perderò i capelli per la quarta volta”.

Linda Nolan, dalla prima battaglia vinta nel 2005 al raro tumore all’anca riscontrato nel 2017

Triste e oltremodo struggente la confessione di Linda Nolan a Good Morning Britain, che dopo una lunga battaglia contro un tumore all’anca nel 2005 si ritrova ancora oggi a fare i conti con la possibilità di non farcela, aggravata da un irrimediabile peggioramento. “Sono tornata a vivere con mia sorella, il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho avuto tre cadute piuttosto brutte. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l’inevitabile; è un viaggio spaventoso da fare questo”.

Il tortuoso percorso di salute di Linda Nolan è iniziato ben 18 anni fa quando emerse la prima diagnosi di tumore al seno, già al terzo stadio. La cantante approfittando puntualmente delle cure del caso riuscì a debellare il brutto male in pochi mesi, ma l’incubo è tornato a destabilizzare a ridosso del 2017. In quell’occasione però, dalla diagnosi emerse un raro caso di tumore all’anca e dunque incurabile. Come se non bastasse, giunge oggi dalla sua testimonianza la notizia di una repentina diffusione ad altri organi, appunto intestino e cervello. “Non so quanto tempo mi resta, e non sono io ad essere pessimista ma non lo so, nessuno di noi lo sa davvero. Quindi per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo: basta essere positivi”.











